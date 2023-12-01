شركة QPS Holdings, LLC تستغني عن وحدة أعمال قسم الأدوية العصبية

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة QPS Holdings, LLC )‏(QPS، وهي منظمة رائدة في مجال أبحاث عقود تطوير الأدوية(CRO) ، عن اتفاقية لبيع وحدة أعمال قسم الأدوية العصبية (QPS Neuropharmacology) إلى Scantox، وهي شركة رائدة في مجال أبحاث ما قبل السريرية في بلدان الشمال الأوروبي ومعتمدة من GLP.قسم الأدوية العصبية التابع لشركة QPS، مقره في Grambach، في النمسا ويركز على اكتشاف الأدوية، وهو متخصص في الأمراض التنكسية العصبية والأمراض النادرة والاضطرابات العقلية.

تأسس QPS Neuropharmacology في عام 1999، وقد بنى سمعة عالمية قوية للخدمات عالية الجودة ذات الجذور العلمية العميقة ولديه سجل حافل بلا منازع في خدمة قاعدة عملاء مخلصين وواسعين على مستوى العالم. ساهم هذا التاريخ الطويل من تطوير الخبرة في الدراسات ما قبل السريرية لعلم الأدوية العصبية في نمو قوي على أساس سنوي ووضع المنظمة كهدف استحواذ مرغوب فيه. يقع قسم الأدوية العصبية التابع لشركة QPS في منشأة حديثة تبلغ مساحته 2700 متر مربع في Grambach، في النمسا، ويعمل به أكثر من 80 موظفًا. مع التوافر في الموقع للنماذج المعدلة وراثيًا وغير المعدلة وراثيًا في المختبر وفي الجسم الحي، يعالج قسم الأدوية العصبية التابع لشركة QPS أهدافًا متعددة داخل منطقة الجهاز العصبي المركزي المتنامية ويمثل شريكًا فريدًا لشركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية في عملية تطوير الأدوية.

بعد اكتمال البيع، ستحتفظ شركة QPS بالقسم السريري الأوروبي بما في ذلك مرافق الخدمة في النمسا وجمهورية التشيك وكرواتيا حيث تتمتع شركة QPS بتاريخ طويل من إجراء التجارب السريرية في المراحل المتأخرة في الأمراض التنكسية العصبية والأورام والأمراض النادرة المختلفة. ستظل هذه القدرة السريرية في المرحلة المتأخرة متكاملة تمامًا مع منظمة الخدمات التشغيلية السريرية العالمية من QPS، مما يوفر خدمات CRO العالمية الشاملة لعملاء المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية في جميع أنحاء العالم.

يقول Ben Chien، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة.QPS Holdings, LLC: "إن بيع الأدوية العصبية في شركة QPS هو تحول طبيعي في تطوير شركة QPS كمدير علاقات عالمي كامل الخدمات يركز على الخدمات التشغيلية قبل السريرية والتحليل الحيوي والبحوث السريرية. وأضاف، "نعتقد أنه سيتم تعزيز وحدة علم الأدوية العصبية وستستمر في النمو كجزء من منظمة Scantox".

وتواصل Manuela Prokesch، مديرة قسم الأدوية العصبية في QPS: "هذه فرصة فريدة لنا لجلب خبرتنا العميقة في علم الأدوية العصبية للانضمام إلى شركة رائدة في السوق قبل السريرية، والمعروفة بنهجها عالي الجودة والذي يركز على العملاء. ونحن نتطلع إلى مواصلة تقديم حلولنا عالية الجودة لعملائنا مع الاستفادة من أوجه التآزر التي يمكننا توليدها عبر منظمة Scantox".

سيستمر قسم الأدوية العصبية في QPS في خدمة عملائه الكرام كجزء من منظمة Scantox. سيكون لدى الشركة المدمجة أكثر من 300 موظف في ستة مواقع تقدم خدمات التحسين المثالية وخدمات أبحاث علم الأدوية العصبية وعلم السموم التنظيمي وخدمات الكيمياء والتصنيع والرقابة /التحليل.

المستشارون

تعمل Perella Weinberg Partners كمستشار مالي لشركة QPS Holdings، وتعمل KPMG كمستشار ضريبي لها وتعمل Ropes & Gray جنبًا إلى جنب مع Wolf Theiss كمستشار قانوني لها. تعمل Lincoln International كمستشار مالي للشركات لشركة Scantox، وتعمل EY كمستشار مالي وضريبي لها، وتعمل L.E.K. Consulting كمستشار تجاري وAccura مع DORDA كمستشار قانوني لها.

حول QPS Holdings, LLC :

QPS هي منظمة أبحاث تعاقدية متوافقة مع GLP/GCP‏ (CRO) تقدم أعلى درجة من خدمات تطوير الأدوية الاكتشافية وقبل السريرية والسريرية. منذ عام 1995، توسعت بسرعة من متجر صغير للتحليل الحيوي إلى مدير علاقات العملاء كامل الخدمة مع أكثر من 1200 موظف في الولايات المتحدة وأوروبا والهند وآسيا. واليوم، تقدم خدمات موسعة للبحث والتطوير في مجال العقود الصيدلانية مع خبرة خاصة في علم الأدوية العصبية، وعلم السموم، والتحليل الحيوي، والطب الانتقالي، والتطوير السريري. من خلال التحسينات المستمرة في القدرات والموارد، تقف QPS شامخة في التزامها بتقديم جودة عالية وأداء ماهر وخدمة موثوقة لعملائها الكرام. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى ... .

حول Scantox :

Scantox هي منظمة أبحاث تعاقدية رائدة في بلدان الشمال الأوروبي معتمدة قبل المرحلة السريرية من GLP، والتي تركز على علم الصيدلة وعلم السموم التنظيمي، ومقرها في الدنمارك مع ثلاث شركات تابعة في السويد وواحدة في الدنمارك. استنادًا إلى عقود من الخبرة، تعد الشركة شريكًا موثوقًا به لخدمات تطوير المنتجات في صناعات المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية، مع خبرة معروفة عالميًا في مجال خنازير غوتنغن الصغيرة. تمكن خدمات الشركة العملاء من التقدم في تطوير أدويتهم أو أجهزتهم بناءً على بيانات صلبة وفقًا لأعلى المعايير الفنية والعلمية. تأسست شركة Scantox في عام 1977، وهي مملوكة لشركة Impilo، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار في مجال الرعاية الصحية في بلدان الشمال الأوروبي.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.