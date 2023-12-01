شركة QPS Holdings, LLC تستغني عن وحدة أعمال قسم الأدوية العصبية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة QPS Holdings, LLC )(QPS، وهي منظمة رائدة في مجال أبحاث عقود تطوير الأدوية(CRO) ، عن اتفاقية لبيع وحدة أعمال قسم الأدوية العصبية (QPS Neuropharmacology) إلى Scantox، وهي شركة رائدة في مجال أبحاث ما قبل السريرية في بلدان الشمال الأوروبي ومعتمدة من GLP.قسم الأدوية العصبية التابع لشركة QPS، مقره في Grambach، في النمسا ويركز على اكتشاف الأدوية، وهو متخصص في الأمراض التنكسية العصبية والأمراض النادرة والاضطرابات العقلية.
تأسس QPS Neuropharmacology في عام 1999، وقد بنى سمعة عالمية قوية للخدمات عالية الجودة ذات الجذور العلمية العميقة ولديه سجل حافل بلا منازع في خدمة قاعدة عملاء مخلصين وواسعين على مستوى العالم. ساهم هذا التاريخ الطويل من تطوير الخبرة في الدراسات ما قبل السريرية لعلم الأدوية العصبية في نمو قوي على أساس سنوي ووضع المنظمة كهدف استحواذ مرغوب فيه. يقع قسم الأدوية العصبية التابع لشركة QPS في منشأة حديثة تبلغ مساحته 2700 متر مربع في Grambach، في النمسا، ويعمل به أكثر من 80 موظفًا. مع التوافر في الموقع للنماذج المعدلة وراثيًا وغير المعدلة وراثيًا في المختبر وفي الجسم الحي، يعالج قسم الأدوية العصبية التابع لشركة QPS أهدافًا متعددة داخل منطقة الجهاز العصبي المركزي المتنامية ويمثل شريكًا فريدًا لشركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية في عملية تطوير الأدوية.
بعد اكتمال البيع، ستحتفظ شركة QPS بالقسم السريري الأوروبي بما في ذلك مرافق الخدمة في النمسا وجمهورية التشيك وكرواتيا حيث تتمتع شركة QPS بتاريخ طويل من إجراء التجارب السريرية في المراحل المتأخرة في الأمراض التنكسية العصبية والأورام والأمراض النادرة المختلفة. ستظل هذه القدرة السريرية في المرحلة المتأخرة متكاملة تمامًا مع منظمة الخدمات التشغيلية السريرية العالمية من QPS، مما يوفر خدمات CRO العالمية الشاملة لعملاء المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية في جميع أنحاء العالم.
يقول Ben Chien، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة.QPS Holdings, LLC: "إن بيع الأدوية العصبية في شركة QPS هو تحول طبيعي في تطوير شركة QPS كمدير علاقات عالمي كامل الخدمات يركز على الخدمات التشغيلية قبل السريرية والتحليل الحيوي والبحوث السريرية. وأضاف، "نعتقد أنه سيتم تعزيز وحدة علم الأدوية العصبية وستستمر في النمو كجزء من منظمة Scantox".
وتواصل Manuela Prokesch، مديرة قسم الأدوية العصبية في QPS: "هذه فرصة فريدة لنا لجلب خبرتنا العميقة في علم الأدوية العصبية للانضمام إلى شركة رائدة في السوق قبل السريرية، والمعروفة بنهجها عالي الجودة والذي يركز على العملاء. ونحن نتطلع إلى مواصلة تقديم حلولنا عالية الجودة لعملائنا مع الاستفادة من أوجه التآزر التي يمكننا توليدها عبر منظمة Scantox".
سيستمر قسم الأدوية العصبية في QPS في خدمة عملائه الكرام كجزء من منظمة Scantox. سيكون لدى الشركة المدمجة أكثر من 300 موظف في ستة مواقع تقدم خدمات التحسين المثالية وخدمات أبحاث علم الأدوية العصبية وعلم السموم التنظيمي وخدمات الكيمياء والتصنيع والرقابة /التحليل.
المستشارون
تعمل Perella Weinberg Partners كمستشار مالي لشركة QPS Holdings، وتعمل KPMG كمستشار ضريبي لها وتعمل Ropes & Gray جنبًا إلى جنب مع Wolf Theiss كمستشار قانوني لها. تعمل Lincoln International كمستشار مالي للشركات لشركة Scantox، وتعمل EY كمستشار مالي وضريبي لها، وتعمل L.E.K. Consulting كمستشار تجاري وAccura مع DORDA كمستشار قانوني لها.
حول QPS Holdings, LLC :
QPS هي منظمة أبحاث تعاقدية متوافقة مع GLP/GCP (CRO) تقدم أعلى درجة من خدمات تطوير الأدوية الاكتشافية وقبل السريرية والسريرية. منذ عام 1995، توسعت بسرعة من متجر صغير للتحليل الحيوي إلى مدير علاقات العملاء كامل الخدمة مع أكثر من 1200 موظف في الولايات المتحدة وأوروبا والهند وآسيا. واليوم، تقدم خدمات موسعة للبحث والتطوير في مجال العقود الصيدلانية مع خبرة خاصة في علم الأدوية العصبية، وعلم السموم، والتحليل الحيوي، والطب الانتقالي، والتطوير السريري. من خلال التحسينات المستمرة في القدرات والموارد، تقف QPS شامخة في التزامها بتقديم جودة عالية وأداء ماهر وخدمة موثوقة لعملائها الكرام. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى ... .
حول Scantox :
Scantox هي منظمة أبحاث تعاقدية رائدة في بلدان الشمال الأوروبي معتمدة قبل المرحلة السريرية من GLP، والتي تركز على علم الصيدلة وعلم السموم التنظيمي، ومقرها في الدنمارك مع ثلاث شركات تابعة في السويد وواحدة في الدنمارك. استنادًا إلى عقود من الخبرة، تعد الشركة شريكًا موثوقًا به لخدمات تطوير المنتجات في صناعات المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية، مع خبرة معروفة عالميًا في مجال خنازير غوتنغن الصغيرة. تمكن خدمات الشركة العملاء من التقدم في تطوير أدويتهم أو أجهزتهم بناءً على بيانات صلبة وفقًا لأعلى المعايير الفنية والعلمية. تأسست شركة Scantox في عام 1977، وهي مملوكة لشركة Impilo، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار في مجال الرعاية الصحية في بلدان الشمال الأوروبي.
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