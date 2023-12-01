MSCI تعين Jana Haines رئيسة للمؤشر

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )--شركة .MSCI Inc (مدرجة في بورصة نيويورك باسم: MSCI)، المزود الرائد لأدوات وخدمات دعم القرارات المهمة لمجتمع الاستثمار العالمي، أعلنت اليوم أن Jana Haines انضمت إلى الشركة كرئيسة للمؤشر وكعضو في اللجنة التنفيذية لشركة MSCI.

ستكون السيدة Haines، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، مسؤولة عن التطوير الإستراتيجي والتنفيذ لخط إنتاج مؤشر MSCI العالمي. ستعقد شراكة مع كبار القادة في جميع أنحاء الشركة لإدارة عملية تطوير منتج المؤشر. ستهدف السيدة Haines إلى دفع الابتكار عبر فئات المؤشر، بما في ذلك القيمة السوقية والاستدامة والمناخ والعوامل والمواضيع وفئات الأصول، مثل الدخل الثابت والأصول الخاصة.

قال Baer Pettit، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في MSCI: "بصفتها رائدة أعمال منذ فترة طويلة، تتمتع Jana بسجل حافل من التفكير الإستراتيجي وفهم فريد لقيمة مؤشرات MSCI للمستثمرين". "ستكون خبرة Jana الواسعة في الصناعة المالية العالمية حاسمة في بناء فهم أعمق لاحتياجات عملائنا المتطورة للمؤشرات التي تساعدهم على بناء محافظ أفضل وتطوير منتجات مالية قابلة للاستثمار".

شغلت السيدة Haines مجموعة متنوعة من المناصب القيادية العليا في شركة MSCI من عام 2006 إلى عام 2021. وفي الآونة الأخيرة، شغلت منصب رئيس منتج المؤشر للأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس العالمي لمؤشرات الدخل الثابت. في وقت سابق من فترة عملها في MSCI، شغلت العديد من الأدوار داخل فريق تغطية العملاء.

منذ عام 2021، شغلت السيدة Haines منصب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في ARK Investments، حيث عملت جنبًا إلى جنب مع الرئيسة التنفيذية Cathie Wood. أدت دورًا أساسيًا في انتقال ARK إلى أعمال قابلة للتطوير وتوسيع شراكات الشركة العالمية.

قبل انضمامها إلى MSCI في عام 2006، اكتسبت السيدة Haines خبرة متنوعة في الأسواق المالية في HypoVereinsbank وRichie Capital. كما شاركت في تأسيس مجموعة الأسهم الخاصة في Prague. السيدة Haines حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال من كلية Booth للأعمال بجامعة شيكاغو.

قالت السيدة Haines: "أنا متحمسة للغاية للانضمام مرة أخرى إلى MSCI في هذا الوقت من الابتكار الهائل والتوسع في احتياجات مجتمع الاستثمار واستخداماته للمؤشرات". "من التنويع إلى أهداف إزالة الكربون، يحتاج المستثمرون إلى بيانات متباينة وعالية الجودة ورؤى في الوقت المناسب لتحقيق النتائج بثقة في عالم دائم التغير. إن MSCI في وضع جيد بشكل فريد لتلبية احتياجات المستثمرين من خلال إنشاء وإدارة أفضل المؤشرات في فئتها، وأنا أتطلع إلى قيادة المرحلة التالية من الابتكار في MSCI لمساعدة عملائنا على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل".

حول شركة . MSCI Inc

إن شركة MSCI هي مُزود رائد لأدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. نوفر الدعم في اتخاذ قرارات استثمار أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم الدوافع الرئيسية للمخاطر والعوائد وتحليلها، والعمل بثقة لبناء حافظات استثمارية أعلى كفاءة، بفضل ما نتمتع به من أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال البحث، والبيانات والتكنولوجيا. نقوم بإنشاء حلول رائدة ومعززة بالأبحاث يستخدمها العملاء للحصول على نظرة ثاقبة حول عملية الشفافية وتحسينها على امتداد عملية الاستثمار. لمعرفة المزيد، ترجى زيارة .

يحتوي هذا البيان الصحافي على بيانات تطلعيّة بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتُعنى البيانات التطلعيّة بالأحداث المستقبليّة أو الأداء المستقبلي، وتشمل مخاطر قد تتسبب في الاختلاف المادي للنتائج الفعليّة أو الأداء ولا ينبغي التعويل على هذه البيانات التطلعيّة. إن المخاطر التي قد تؤثر على النتائج أو الأداء متاحة في التقرير السنوي لشركة MSCI وفق نموذج "10-K" للسنة المالية الأخيرة المنتهية في 31 ديسمبر والمودعة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لا تتعهد MSCI بتحديث أي بيانات تطلعية. ولا تشكل أي من المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي نصيحة استثمارية كما لا ينبغي الاعتماد عليها على هذا النحو. لا تمنح MSCI أي حق باستخدام منتجاتها أو خدماتها من دون الحصول على الترخيص المناسب. كما لا تقدم MSCI أي ضمانة لقابليّة التجارة وصلاحيّة الهدف الخاصّ سواء صراحةً أو ضمنًا أو غير ذلك فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في هذا البيان وتخلي مسؤوليتها إلى أقصى الدرجات التي يسمح بها القانون.

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