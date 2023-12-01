MSCI تعين Jana Haines رئيسة للمؤشر

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--شركة .MSCI Inc (مدرجة في بورصة نيويورك باسم: MSCI)، المزود الرائد لأدوات وخدمات دعم القرارات المهمة لمجتمع الاستثمار العالمي، أعلنت اليوم أن Jana Haines انضمت إلى الشركة كرئيسة للمؤشر وكعضو في اللجنة التنفيذية لشركة MSCI.
ستكون السيدة Haines، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، مسؤولة عن التطوير الإستراتيجي والتنفيذ لخط إنتاج مؤشر MSCI العالمي. ستعقد شراكة مع كبار القادة في جميع أنحاء الشركة لإدارة عملية تطوير منتج المؤشر. ستهدف السيدة Haines إلى دفع الابتكار عبر فئات المؤشر، بما في ذلك القيمة السوقية والاستدامة والمناخ والعوامل والمواضيع وفئات الأصول، مثل الدخل الثابت والأصول الخاصة.
قال Baer Pettit، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في MSCI: "بصفتها رائدة أعمال منذ فترة طويلة، تتمتع Jana بسجل حافل من التفكير الإستراتيجي وفهم فريد لقيمة مؤشرات MSCI للمستثمرين". "ستكون خبرة Jana الواسعة في الصناعة المالية العالمية حاسمة في بناء فهم أعمق لاحتياجات عملائنا المتطورة للمؤشرات التي تساعدهم على بناء محافظ أفضل وتطوير منتجات مالية قابلة للاستثمار".
شغلت السيدة Haines مجموعة متنوعة من المناصب القيادية العليا في شركة MSCI من عام 2006 إلى عام 2021. وفي الآونة الأخيرة، شغلت منصب رئيس منتج المؤشر للأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس العالمي لمؤشرات الدخل الثابت. في وقت سابق من فترة عملها في MSCI، شغلت العديد من الأدوار داخل فريق تغطية العملاء.
منذ عام 2021، شغلت السيدة Haines منصب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في ARK Investments، حيث عملت جنبًا إلى جنب مع الرئيسة التنفيذية Cathie Wood. أدت دورًا أساسيًا في انتقال ARK إلى أعمال قابلة للتطوير وتوسيع شراكات الشركة العالمية.
قبل انضمامها إلى MSCI في عام 2006، اكتسبت السيدة Haines خبرة متنوعة في الأسواق المالية في HypoVereinsbank وRichie Capital. كما شاركت في تأسيس مجموعة الأسهم الخاصة في Prague. السيدة Haines حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال من كلية Booth للأعمال بجامعة شيكاغو.
قالت السيدة Haines: "أنا متحمسة للغاية للانضمام مرة أخرى إلى MSCI في هذا الوقت من الابتكار الهائل والتوسع في احتياجات مجتمع الاستثمار واستخداماته للمؤشرات". "من التنويع إلى أهداف إزالة الكربون، يحتاج المستثمرون إلى بيانات متباينة وعالية الجودة ورؤى في الوقت المناسب لتحقيق النتائج بثقة في عالم دائم التغير. إن MSCI في وضع جيد بشكل فريد لتلبية احتياجات المستثمرين من خلال إنشاء وإدارة أفضل المؤشرات في فئتها، وأنا أتطلع إلى قيادة المرحلة التالية من الابتكار في MSCI لمساعدة عملائنا على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل".
حول شركة . MSCI Inc
إن شركة MSCI هي مُزود رائد لأدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. نوفر الدعم في اتخاذ قرارات استثمار أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم الدوافع الرئيسية للمخاطر والعوائد وتحليلها، والعمل بثقة لبناء حافظات استثمارية أعلى كفاءة، بفضل ما نتمتع به من أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال البحث، والبيانات والتكنولوجيا. نقوم بإنشاء حلول رائدة ومعززة بالأبحاث يستخدمها العملاء للحصول على نظرة ثاقبة حول عملية الشفافية وتحسينها على امتداد عملية الاستثمار. لمعرفة المزيد، ترجى زيارة .
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