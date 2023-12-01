Ltimindtree تتعاون مع Metasphere لتقديم حلول الصرف الصحي الذكية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) تسرُّ شركة -- LTIMindtree [المُدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية بالرمز: [NSE: LTIM, BSE: 540005]، إحدى الشركات العالمية المتخصِّصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، الإعلان عن أنه تم اختيارها كشريك إستراتيجي من قِبل شركة Metasphere، المتخصِّصة في تطبيقات مياه الصرف الصحي، لتوسيع نطاق منصَّة إدارة حلول "الصرف الصحي الذكية" الخاصة بها. وكجزء من هذا الارتباط، ستقوم شركة LTIMindtree بتحويل محفظة حلول مراقبة مياه الصرف الصحي المتطورة لشركة Metasphere، وتمكين عمليات التوصيل وتعزيز أداء المنصَّة القابلة للتطوير لعملائها.
توفر شركة Metasphere، التي تُشكِّل جزءًا من Grundfos، حلولًا ذكية لإدارة الشبكات لصناعة المرافق العالمية. تساعد الشركة العملاء على التوصُّل إلى حلول لمنع التسرُّبات والانسكابات للاستمتاع بالعيش في عالم أنظف وأكثر خضرة، وقد وزعت أكثر من 200 ألف مستشعر لعملائها في جميع أنحاء العالم. وإزاء الاستفادة من أحدث التقنيات، تقدم الشركة حلولًا ذكية ومبتكرة ومتكاملة لتطبيقات مياه الصرف الصحي. توفر هذه الحلول رؤية كاملة للشبكة والقدرة على التعرُّف على الأداء والتنبؤ مما يقلل من تكلفة ملكية القياس عن بُعد للعملاء لإدارة الأصول والأنظمة البعيدة الحساسة من حيث التوقيت.
صرَّح Sudhir Chaturvedi ، الرئيس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة LTIMindtree ، قائلًا: "تنتابنا حالة من الحماس الشديد لإبرام شراكة مع Metasphere، إحدى شركات Grundfos، في برنامج التحديث الخاص بها. وإزاء زيادة التركيز على تحسين المرافق في جميع أنحاء العالم، أصبح من الضروري إضفاء تحسينات على طريقة تقديم الخدمات وتقليل الحوادث وتقديم رؤى في الوقت الفعلي للعملاء. وبعد إمعان النظر من قِبَل فريق الخبراء لدينا، أخذت شركة LTIMindtree البنية السحابية لشركة Metasphere وأضافت إليها تحسينات بما يتناسب مع نطاق AWS وتكلفتها. ويُمكِّن هذا التحوُّل شركة Metasphere من تحسين ما يصل إلى 25% من التكلفة الإجمالية، مع توسيع النطاق دون حدود تقريبًا والاستمتاع بأداء مُحسَّن".
صرَّح Tim O'Brien ، الرئيس التنفيذي لشركة Metasphere ، قائلًا: "تُعدَّ هذه المشاركة أمرًا حتميًّا وأساسيًّا للتعبير عن قدرتنا على تقديم حلول عصرية وقابلة للتطوير لجميع عملاء المرافق لدينا في جميع أنحاء العالم. في LTIMindtree، تمكَّنَّا من العثور على شريك خبير لدعم احتياجاتنا المتنوعة وتقديم عروض مبتكرة إضافية يمكننا دمجها في نظامنا في المستقبل. وكلنا ثقة من أن هذه الشراكة ستقربنا من تحقيق رؤيتنا المتمثلة في الاستفادة من حلولنا لخدمة ما لا يقل عن 10% من سكان العالم بحلول عام 2040".
أسهمت الحلول الحديثة التي صممتها LTIMindtree والمستندة إلى AWS في تقليل وقت تأهيل عملاء Metasphere بشكل كبير لتتحول من أيام إلى دقائق، فضلًا عن تسريع وتيرة طرح الميزات الجديدة.
ومن جانبه، صرَّح Paddy Fitzpatrick ، رئيس UKI ISV، AWS ، قائلًا: "يسرُّنا أن نشاهد مؤسسات مثل LTIMindtree تقدم حلولًا مبتكرة لصناعة المياه من خلال الاعتماد على AWS. سيمنح هذا التعاون بين LTIMindtree وMetasphere قطاع المرافق إمكانية الاستفادة من حلول جديدة مثل رؤية الشبكة في الوقت الفعلي ومراقبة مياه الصرف الصحي للمساعدة في تقليل التكاليف وتحسين الأداء. وبتضافر جهودنا معًا، يمكننا مساعدة قطاع المرافق على الاستفادة من قوة السحابة لتعزيز قيمة الأعمال".
معلومات عن LTIMindtree :
LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية ومتخصِّصة في تقديم حلول رقمية عالمية حيث تُمكِّن المؤسسات في مختلف الصناعات من إعادة تصوُّر نماذج الأعمال وتسريع عجلة الابتكار وتعزيز النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. وباعتبارها شركة شريكة في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تتمتع LTIMindtree بخبرة واسعة في قطاع النطاقات والتكنولوجيا للمساعدة في تعزيز التميُّز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متداخل. تجمع شركة LTIMindtree - إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro Group - والتي تمتلك قوة عاملة داعمة من المهنيين الموهوبين والرياديين تتجاوز 83000 في أكثر من 30 بلدًا - بين نقاط القوة المشهود بها في الصناعة لـ Larsen وToubro Infotech وMindtree السابقين لمجابهة تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
معلومات عن Metasphere :
Metasphere هي إحدى العلامات التجارية الصناعية العالمية، التي تُعبِّر عن التميُّز في القياس عن بُعد لمساعدة عملائنا على منع التسرُّبات والانسكابات من أجل عالم أنظف وأكثر خضرة. وبما أننا شركة متخصِّصة في تطبيقات مياه الصرف الصحي، فإننا نقدم حلول مراقبة لصناعة المرافق العالمية من خلال التركيبات في أكثر من 25 مرفقًا رئيسيًّا ووكالات حكومية وشركات تكامل الأنظمة. لدينا اتصالات مع جميع قطاعات الصناعة، بدءًا من شركات المرافق الكبرى وحتى الهيئات البيئية والتنظيمية. ونتيجة لعملياتنا في المملكة المتحدة وأستراليا، يكون فريق الخبراء الذي يتمتع بروح الود لدينا جاهزًا للمساعدة في احتياجات القياس عن بُعد والمراقبة، سواء كانت تتعلق بالمياه ، أو الصرف الصحي ، أو البيئة أو الغاز . للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
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