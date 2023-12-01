Ltimindtree تتعاون مع Metasphere لتقديم حلول الصرف الصحي الذكية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) تسرُّ شركة -- LTIMindtree [المُدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية بالرمز: [NSE: LTIM, BSE: 540005]، إحدى الشركات العالمية المتخصِّصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، الإعلان عن أنه تم اختيارها كشريك إستراتيجي من قِبل شركة Metasphere، المتخصِّصة في تطبيقات مياه الصرف الصحي، لتوسيع نطاق منصَّة إدارة حلول "الصرف الصحي الذكية" الخاصة بها. وكجزء من هذا الارتباط، ستقوم شركة LTIMindtree بتحويل محفظة حلول مراقبة مياه الصرف الصحي المتطورة لشركة Metasphere، وتمكين عمليات التوصيل وتعزيز أداء المنصَّة القابلة للتطوير لعملائها.

توفر شركة Metasphere، التي تُشكِّل جزءًا من Grundfos، حلولًا ذكية لإدارة الشبكات لصناعة المرافق العالمية. تساعد الشركة العملاء على التوصُّل إلى حلول لمنع التسرُّبات والانسكابات للاستمتاع بالعيش في عالم أنظف وأكثر خضرة، وقد وزعت أكثر من 200 ألف مستشعر لعملائها في جميع أنحاء العالم. وإزاء الاستفادة من أحدث التقنيات، تقدم الشركة حلولًا ذكية ومبتكرة ومتكاملة لتطبيقات مياه الصرف الصحي. توفر هذه الحلول رؤية كاملة للشبكة والقدرة على التعرُّف على الأداء والتنبؤ مما يقلل من تكلفة ملكية القياس عن بُعد للعملاء لإدارة الأصول والأنظمة البعيدة الحساسة من حيث التوقيت.

صرَّح Sudhir Chaturvedi ، الرئيس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة LTIMindtree ، قائلًا: "تنتابنا حالة من الحماس الشديد لإبرام شراكة مع Metasphere، إحدى شركات Grundfos، في برنامج التحديث الخاص بها. وإزاء زيادة التركيز على تحسين المرافق في جميع أنحاء العالم، أصبح من الضروري إضفاء تحسينات على طريقة تقديم الخدمات وتقليل الحوادث وتقديم رؤى في الوقت الفعلي للعملاء. وبعد إمعان النظر من قِبَل فريق الخبراء لدينا، أخذت شركة LTIMindtree البنية السحابية لشركة Metasphere وأضافت إليها تحسينات بما يتناسب مع نطاق AWS وتكلفتها. ويُمكِّن هذا التحوُّل شركة Metasphere من تحسين ما يصل إلى 25% من التكلفة الإجمالية، مع توسيع النطاق دون حدود تقريبًا والاستمتاع بأداء مُحسَّن".

صرَّح Tim O'Brien ، الرئيس التنفيذي لشركة Metasphere ، قائلًا: "تُعدَّ هذه المشاركة أمرًا حتميًّا وأساسيًّا للتعبير عن قدرتنا على تقديم حلول عصرية وقابلة للتطوير لجميع عملاء المرافق لدينا في جميع أنحاء العالم. في LTIMindtree، تمكَّنَّا من العثور على شريك خبير لدعم احتياجاتنا المتنوعة وتقديم عروض مبتكرة إضافية يمكننا دمجها في نظامنا في المستقبل. وكلنا ثقة من أن هذه الشراكة ستقربنا من تحقيق رؤيتنا المتمثلة في الاستفادة من حلولنا لخدمة ما لا يقل عن 10% من سكان العالم بحلول عام 2040".

أسهمت الحلول الحديثة التي صممتها LTIMindtree والمستندة إلى AWS في تقليل وقت تأهيل عملاء Metasphere بشكل كبير لتتحول من أيام إلى دقائق، فضلًا عن تسريع وتيرة طرح الميزات الجديدة.

ومن جانبه، صرَّح Paddy Fitzpatrick ، رئيس UKI ISV، AWS ، قائلًا: "يسرُّنا أن نشاهد مؤسسات مثل LTIMindtree تقدم حلولًا مبتكرة لصناعة المياه من خلال الاعتماد على AWS. سيمنح هذا التعاون بين LTIMindtree وMetasphere قطاع المرافق إمكانية الاستفادة من حلول جديدة مثل رؤية الشبكة في الوقت الفعلي ومراقبة مياه الصرف الصحي للمساعدة في تقليل التكاليف وتحسين الأداء. وبتضافر جهودنا معًا، يمكننا مساعدة قطاع المرافق على الاستفادة من قوة السحابة لتعزيز قيمة الأعمال".

معلومات عن LTIMindtree :

LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية ومتخصِّصة في تقديم حلول رقمية عالمية حيث تُمكِّن المؤسسات في مختلف الصناعات من إعادة تصوُّر نماذج الأعمال وتسريع عجلة الابتكار وتعزيز النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. وباعتبارها شركة شريكة في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تتمتع LTIMindtree بخبرة واسعة في قطاع النطاقات والتكنولوجيا للمساعدة في تعزيز التميُّز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متداخل. تجمع شركة LTIMindtree - إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro Group - والتي تمتلك قوة عاملة داعمة من المهنيين الموهوبين والرياديين تتجاوز 83000 في أكثر من 30 بلدًا - بين نقاط القوة المشهود بها في الصناعة لـ Larsen وToubro Infotech وMindtree السابقين لمجابهة تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

معلومات عن Metasphere :

Metasphere هي إحدى العلامات التجارية الصناعية العالمية، التي تُعبِّر عن التميُّز في القياس عن بُعد لمساعدة عملائنا على منع التسرُّبات والانسكابات من أجل عالم أنظف وأكثر خضرة. وبما أننا شركة متخصِّصة في تطبيقات مياه الصرف الصحي، فإننا نقدم حلول مراقبة لصناعة المرافق العالمية من خلال التركيبات في أكثر من 25 مرفقًا رئيسيًّا ووكالات حكومية وشركات تكامل الأنظمة. لدينا اتصالات مع جميع قطاعات الصناعة، بدءًا من شركات المرافق الكبرى وحتى الهيئات البيئية والتنظيمية. ونتيجة لعملياتنا في المملكة المتحدة وأستراليا، يكون فريق الخبراء الذي يتمتع بروح الود لدينا جاهزًا للمساعدة في احتياجات القياس عن بُعد والمراقبة، سواء كانت تتعلق بالمياه ، أو الصرف الصحي ، أو البيئة أو الغاز . للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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