شركة Mary Kay تتوسع إلى المجر للارتقاء بالجمال والتمكين في وسط أوروبا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Mary Kay Inc. ، علامة التجميل الشهيرة والمساندة عالميًا لتمكين المرأة، أن تعلن عن توسعها إلى المجر، وهو تحرك استراتيجي يمثل آخر توسع من جانب الشركة في السوق الأوروبية. يأتي هذا التوسع مع الذكرى السنوية البارزة رقم 60 لشركة Mary Kay، ما يلقي الضوء على إرثها الراسخ في تقديم فرص ريادة أعمال غير مسبوقة ومواد تجميل للعناية بالبشرة وملونة بجودة عالية.
ستخضع أعمال شركة Mary Kay في المجر لإشراف مكاتب الشركة في مدينة براغ في جمهورية التشيك. للاحتفال بهذا التوسع المهم، تم الترتيب لإقامة فعاليات في كل من براغ وبودابست. يستند هذا التوسع إلى التكريم الأخير للعلامة التجارية باختيار Euromonitor International لها باعتبارها العلامة التجارية الأولى في العالم من حيث البيع المباشر لمواد تجميل العناية بالبشرة والملونة1.
قال Tara Eustace، رئيس شركة Mary Kay في منطقة أوروبا "يمثل التوسع نحو المجر شيئًا دائمًا ما كنا نفكر فيه، ونحن نعلم أن الوقت قد حان لتقديم فرصنا المهنية غير المسبوقة ومنتجاتنا التي لا تقاوَم في هذه السوق الجديدة". "أنا واثق من أنه تحت إدارة Edita Szaboova وسوقينا الناجحتين جدًا لشركة Mary Kay في جمهورية التشيك وسلوفاكيا، سنصنع فرصًا مبهرة وحقيقية لتحقق المرأة في المجر الربح."
عبّرت Edita Szaboova، المديرة العامة لشركة Mary Kay في جمهورية التشيك وسلوفاكيا، عن حماسها للتوسع إلى السوق الجديدة.
قالت Szaboova "نحن نفخر بتمكين رائدات الأعمال الطموحات في المجر بما يتوافق مع مهمتنا الأساسية بإثراء حياة المرأة. تلقى ريادة الأعمال احترامًا ودعمًا كبيرين في المجر، وتبين أبحاثنا أن المرأة ستحتضن هذه الفرصة الجديدة للعمل والتعلم وتنمية أعمالهن المستدامة".
في وجود النسيج الثقافي الثري للمجر وتراثها المبهر واقتصادها الديناميكي، تعتزم شركة Mary Kay Inc. أن تقدم مجموعة من المبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المجرية. تتضمن هذه المبادرات برامج تعليمية وتوجيهًا واستثمارات اقتصادية كبيرة في البلد.
لمعرفة المزيد، يُرجى متابعة شركة Mary Kay في المجر عبر الإنترنت على الموقع ، والبقاء على اتصال عبر Instagram وFacebook .
نبذة عن شركة Mary Kay
سابقًا. الآن. دائمًا. أسست Mary Kay Ash، وهي واحدة من المغلبين الأصليين على العوائق، علامتها التجارية التي كانت تحلم بها لأدوات التجميل في تكساس عام 1963 بهدف واحد: إثراء حياة المرأة. لقد أثمر ذلك الحلم ليصبح شركة عالمية تضم ملايين من الأعضاء المستقلين في مجال المبيعات في أكثر من 35 بلدًا. على مدار 60 عامًا، عملت الفرص التي تقدمها شركة Mary Kay على تمكين النساء من اختيار مستقبلهن من خلال التعليم والتوجيه والمناصرة والابتكار. شركة Mary Kay مكرسة للاستثمار في العلوم التي يستند إليها التجميل وتصنيع الأدوات المتطورة للعناية بالبشرة ومواد التجميل الملونة والمكملات الغذائية والعطور. تؤمن شركة Mary Kay بأهمية الحفاظ على كوكبنا للأجيال المستقبلية، مع حماية النساء اللاتي يتعرضن للسرطان وإساءة المعاملة المنزلية وتشجيع الشباب على السعي لتحقيق أحلامهم. يمكن معرفة المزيد من الموقع marykayglobal ، والعثور علينا على Facebook ، وInstagram وLinkedIn ، أو تابعنا على X (المعروف سابقًا باسم Twitter).
1”المصدر Euromonitor International Limited؛ إصدار التجميل والرعاية الشخصية لعام 2023، مبيعات القيمة في RSP، بيانات عام 2022.”
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