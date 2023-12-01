شركة Mary Kay تتوسع إلى المجر للارتقاء بالجمال والتمكين في وسط أوروبا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Mary Kay Inc. ، علامة التجميل الشهيرة والمساندة عالميًا لتمكين المرأة، أن تعلن عن توسعها إلى المجر، وهو تحرك استراتيجي يمثل آخر توسع من جانب الشركة في السوق الأوروبية. يأتي هذا التوسع مع الذكرى السنوية البارزة رقم 60 لشركة Mary Kay، ما يلقي الضوء على إرثها الراسخ في تقديم فرص ريادة أعمال غير مسبوقة ومواد تجميل للعناية بالبشرة وملونة بجودة عالية.

ستخضع أعمال شركة Mary Kay في المجر لإشراف مكاتب الشركة في مدينة براغ في جمهورية التشيك. للاحتفال بهذا التوسع المهم، تم الترتيب لإقامة فعاليات في كل من براغ وبودابست. يستند هذا التوسع إلى التكريم الأخير للعلامة التجارية باختيار Euromonitor International لها باعتبارها العلامة التجارية الأولى في العالم من حيث البيع المباشر لمواد تجميل العناية بالبشرة والملونة1.

قال Tara Eustace، رئيس شركة Mary Kay في منطقة أوروبا "يمثل التوسع نحو المجر شيئًا دائمًا ما كنا نفكر فيه، ونحن نعلم أن الوقت قد حان لتقديم فرصنا المهنية غير المسبوقة ومنتجاتنا التي لا تقاوَم في هذه السوق الجديدة". "أنا واثق من أنه تحت إدارة Edita Szaboova وسوقينا الناجحتين جدًا لشركة Mary Kay في جمهورية التشيك وسلوفاكيا، سنصنع فرصًا مبهرة وحقيقية لتحقق المرأة في المجر الربح."

عبّرت Edita Szaboova، المديرة العامة لشركة Mary Kay في جمهورية التشيك وسلوفاكيا، عن حماسها للتوسع إلى السوق الجديدة.

قالت Szaboova "نحن نفخر بتمكين رائدات الأعمال الطموحات في المجر بما يتوافق مع مهمتنا الأساسية بإثراء حياة المرأة. تلقى ريادة الأعمال احترامًا ودعمًا كبيرين في المجر، وتبين أبحاثنا أن المرأة ستحتضن هذه الفرصة الجديدة للعمل والتعلم وتنمية أعمالهن المستدامة".

في وجود النسيج الثقافي الثري للمجر وتراثها المبهر واقتصادها الديناميكي، تعتزم شركة Mary Kay Inc. أن تقدم مجموعة من المبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المجرية. تتضمن هذه المبادرات برامج تعليمية وتوجيهًا واستثمارات اقتصادية كبيرة في البلد.

لمعرفة المزيد، يُرجى متابعة شركة Mary Kay في المجر عبر الإنترنت على الموقع ، والبقاء على اتصال عبر Instagram وFacebook .

نبذة عن شركة Mary Kay

سابقًا. الآن. دائمًا. أسست Mary Kay Ash، وهي واحدة من المغلبين الأصليين على العوائق، علامتها التجارية التي كانت تحلم بها لأدوات التجميل في تكساس عام 1963 بهدف واحد: إثراء حياة المرأة. لقد أثمر ذلك الحلم ليصبح شركة عالمية تضم ملايين من الأعضاء المستقلين في مجال المبيعات في أكثر من 35 بلدًا. على مدار 60 عامًا، عملت الفرص التي تقدمها شركة Mary Kay على تمكين النساء من اختيار مستقبلهن من خلال التعليم والتوجيه والمناصرة والابتكار. شركة Mary Kay مكرسة للاستثمار في العلوم التي يستند إليها التجميل وتصنيع الأدوات المتطورة للعناية بالبشرة ومواد التجميل الملونة والمكملات الغذائية والعطور. تؤمن شركة Mary Kay بأهمية الحفاظ على كوكبنا للأجيال المستقبلية، مع حماية النساء اللاتي يتعرضن للسرطان وإساءة المعاملة المنزلية وتشجيع الشباب على السعي لتحقيق أحلامهم. يمكن معرفة المزيد من الموقع marykayglobal ، والعثور علينا على Facebook ، وInstagram وLinkedIn ، أو تابعنا على X (المعروف سابقًا باسم Twitter).

1”المصدر Euromonitor International Limited؛ إصدار التجميل والرعاية الشخصية لعام 2023، مبيعات القيمة في RSP، بيانات عام 2022.”

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