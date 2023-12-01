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الإمارات في يومها الوطني 52: خطط طموحة تقودها رؤية 2031

12/1/2023 4:13:40 AM
(MENAFN- Al Watan) تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا، غدًا بالذكرى الثانية والخمسين لقيام اتحادها الذي نضج بإجماع حكام إمارات (أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القوين) في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقروا دستورًا مؤقتًا ينظم الدولة ويحدد أهدافها، قبل أن تعاضدهم إمارة رأس الخيمة بانضمامها إلى الاتحاد في العاشر من شهر فبراير من عام 1972م.
مشاعر الاعتزاز
ويشاطر السعوديون حكومة وشعبًا إخوانهم في الإمارات مشاعر الاعتزاز بما تحقق، مما يعكس عمق العلاقات والتي تمتد لعقود طويلة بين البلدين على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين. وشهدت العلاقات بين المملكة ودولة الإمارات تطورًا إستراتيجيًا في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون التاريخي في مختلف المجالات تحقيقًا للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصًا على دعم العمل الخليجي المشترك.
لجنة عليا مشتركة
ويمثل هذا التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الإستراتيجية لقيادة البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارًا وأمنًا واستقرارًا والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة.
وتعد الشراكة السعودية الإماراتية نموذجًا رائدًا ومتميزًا على المستويين الإقليمي والعالمي في التعاون والتطوير المستمر للعلاقات، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة التي يشهدها البلدان الشقيقان.
أكبر اقتصادين عربيين
المملكة ودولة الإمارات أكبر اقتصادين عربيين، ومن خلال عملهما المشترك والمتواصل لتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، تسهمان في دفع مسيرة التنمية في المنطقة نحو آفاق جديدة، ومستمرة في تطوير هذه الشراكة الإستراتيجية وفق رؤية واضحة يقودها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي منذ إنشائه 2016م، الذي أشرف على إطلاق خطط تنموية ومبادرات ومشاريع نوعية لها دور جوهري في توليد ثروة من الفرص التجارية والاستثمارية والتنموية أمام قطاع الأعمال في البلدين وعلى مستوى منطقة الخليج والوطن العربي.
وتعد العلاقة التجارية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، والإمارات إحدى أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين خلال 2023م أكثر من "87" مليار ريال سعودي. وبلغت قيمة الصادرات السعودية إلى دولة الإمارات 2023م، أكثر من "45" مليار ريال وتمثلت السلع المصدرة في (المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، ومنتجات كيماوية عضوية، والنحاس ومصنوعاته، وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها)، كما تمثل السلع المعاد تصديرها في (سفن وقوارب ومنشآت عائمة، وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها، والسيارات وأجزائها، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة).
فيما بلغت قيمة السلع المستوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من "41" مليار ريال سعودي وتمثلت في (معادن ثمينة وأحجار كريمة، ومنتجات معدنية، وآلات وأدوات آلية وأجزائها، ومصنوعات من حديد أو صب "فولاذ"، واللدائن ومصنوعاتها).
سياسة الحكمة والاعتدال
وقد اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وضع نهجها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ رحمه الله - بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد إستراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية، إضافة إلى إقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، بجانب الجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي (أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين)، من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة، ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها.
نحن الإمارات 2031
وللإمارات رؤية "نحن الإمارات 2031 وهي رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها الدولة مسيرتها التنموية للعقد القادم وتركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية. وترتكز الخطط الإستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات بشكل رئيس على الاقتصاد الرقمي بالنظر إلى ما يعنيه التحول السريع للأنظمة التقليدية إلى الرقمية، من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والإسهام في خلق فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر، وفرص حقيقية للكوادر المواطنة للاستفادة من التحولات المصاحبة لمرحلة التحول.
ونجحت حكومة دولة الإمارات في تطوير واعتماد العديد من التشريعات والسياسات والإستراتيجيات الحكومية المحفزة للاقتصاد الوطني، وتنويع الاقتصاد ودعم التحول للاقتصاد الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والعلوم والابتكار في رفد واستشراف مستقبل القطاعات الاقتصادية الواعدة.
الناتج المحلي الإماراتي
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2022 بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%. وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والـ 19 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
واستقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 84 مليار درهم في عام 2022. كما حققت دولة الإمارات ريادتها في قطاع صناعة الفضاء واستكشافه، وأطلقت البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية "سرب" لتطوير سرب من الأقمار الرّادارية، يسهم في رصد المتغيرات التي تطرأ على كوكب الأرض.
ويواصل "مسبار الأمل الإماراتي" مهمته لاستكشاف كوكب المريخ محققًا نجاحات علمية فارقة، في حين تمضي الإمارات قدمًا في مشروع صنع مركبة فضائية إماراتية؛ للانطلاق في رحلة استكشافية إلى كوكب الزهرة وحزام الكويكبات في المجموعة الشمسية.
وشهد القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 52 عامًا الماضية قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، تتناسب مع حجم المتطلبات والتحديات الصحية الناجمة عن الزيادة السكانية التي شهدتها الدولة خلال هذه الفترة. ويواصل القطاع حضوره المتميز وريادته الإقليمية والدولية على مستوى الخدمات الطبية والإنجازات العلمية ليؤكد مجددًا جاهزيته وقدرته على مواجهة التحديات الصحية كافة وفق أفضل المعايير والأنظمة العالمية المعتمدة. وسجل القطاع السياحي في الدولة، أداءً استثنائيًا خلال العام الجاري 2023 عكسته النتائج والمؤشرات الصادرة عن أبرز المرجعيات الدولية المتخصصة التي أكدت مكانة الإمارات في صدارة الوجهات السياحية العالمية المتميزة.
120 مليون مسافر عبر المطارات
وعلى صعيد البنية التحتية، سجّلت دولة الإمارات إنجازات غير مسبوقة، إذ يستخدم أكثر من 120 مليون مسافر سنوياً مطارات الدولة التي تشهد أكثر من 830 ألف حركة جوية، فيما أسهم موقع الدولة الجغرافي في بناء موانئ متكاملة بطاقة استيعابية تتعدى 50 مليون حاوية سنويًا.
وفي مجال التعليم تأتي الإمارات ضمن الـ 20 الكبار عالميًا في التنافسية العالمية لقطاع التربية والتعليم، وجاءت في المرتبة الأولى عالميًا في المؤشرات الخاصة بمعدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي وفي معدل الإلمام بالقراءة والكتابة حسب تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وحول دور المرأة الإماراتية، كانت ولا تزال المرأة الإماراتية تسهم في بناء ورسم ملامح المستقبل ودعم مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الأصعدة، مثبتة للعالم أجمع كفاءتها وأهمية إسهاماتها، إذ حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات النوعية .
وباتت مشاركة المرأة ركيزة رئيسة في تعزيز قدرات تحقيق الاستدامة على مستوى جميع القطاعات، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، ويمثل إعلان شعار يوم المرأة الإماراتية 2022 " واقع ملهم .. مستقبل مستدام" تجسيدًا دقيقًا لما تعيشه دولة الإمارات العربية المتحدة وما تمثله المرأة في المجتمع.

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