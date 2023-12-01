الأفريقي للتنمية يدعم CIB بـ148 مليون دولار لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يدعم البنك الأفريقي للتنمية البنك التجاري الدولي المصري CIB بحزمة مالية قيمتها 148 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة.
وقال البنك -في بيان- إن الحزمة المالية مقسمة إلى تسهيل ائتماني بقيمة 10 ملايين دولار لمدة 10 سنوات، وقرض ثانوي بقيمة 90 مليون دولار لمدة 10 سنوات، وخط ائتمان لتمويل التجارة بقيمة 32 مليون دولار بفترة استحقاق 3.5 سنوات، وخط ائتماني لتمويل التجارة بقيمة 16 مليون دولار من صندوق أفريقيا للنمو معًا (AGTF) بفترة استحقاق مدتها 3.5 سنوات.
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وتأتي الحزمة المالية للبنك التجاري الدولي وسط نقص في العملات الأجنبية في مصر بسبب عوامل الاقتصاد الكلي والجيوسياسية الداخلية والخارجية المعقدة، بما في ذلك اختناقات العرض المستمرة بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والصراع الروسي الأوكراني.
وستمكن الحزمة المالية البنك التجاري الدولي من تلبية احتياجات عملائه من العملات الأجنبية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
وتستهدف الحزمة المالية تزويد البنك التجاري الدولي بموارد طويلة الأجل للإقراض المستمر للشركات، وتعزيز المركز الرأسمالي للبنك التجاري الدولي، وتمكين البنك التجاري الدولي من تلبية احتياجات التمويل التجاري لعملائه.
والمستفيدون الرئيسيون من الحزمة المالية هم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العاملة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وسيساهم هذا التمويل في تعبئة موارد كبيرة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتحفيز النمو. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الناتج الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية للبلاد، وتوليد الإيرادات المالية وإيرادات التصدير، وخلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها، وخاصة للنساء.
أ ش أ
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