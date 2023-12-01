الأفريقي للتنمية يدعم CIB بـ148 مليون دولار لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

MENAFN - Al-Borsa News) يدعم البنك الأفريقي للتنمية البنك التجاري الدولي المصري CIB بحزمة مالية قيمتها 148 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة.

وقال البنك -في بيان- إن الحزمة المالية مقسمة إلى تسهيل ائتماني بقيمة 10 ملايين دولار لمدة 10 سنوات، وقرض ثانوي بقيمة 90 مليون دولار لمدة 10 سنوات، وخط ائتمان لتمويل التجارة بقيمة 32 مليون دولار بفترة استحقاق 3.5 سنوات، وخط ائتماني لتمويل التجارة بقيمة 16 مليون دولار من صندوق أفريقيا للنمو معًا (AGTF) ​​بفترة استحقاق مدتها 3.5 سنوات.

موضوعاتوزير الري: نتابع التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية “المالية” تتعاقد على أجهزة جديدة لمنظومة التصديق الإلكترونى الحكومية الدولار يتراجع 4 جنيهات فى السوق الموازية اليوم

وتأتي الحزمة المالية للبنك التجاري الدولي وسط نقص في العملات الأجنبية في مصر بسبب عوامل الاقتصاد الكلي والجيوسياسية الداخلية والخارجية المعقدة، بما في ذلك اختناقات العرض المستمرة بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والصراع الروسي الأوكراني.

وستمكن الحزمة المالية البنك التجاري الدولي من تلبية احتياجات عملائه من العملات الأجنبية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

وتستهدف الحزمة المالية تزويد البنك التجاري الدولي بموارد طويلة الأجل للإقراض المستمر للشركات، وتعزيز المركز الرأسمالي للبنك التجاري الدولي، وتمكين البنك التجاري الدولي من تلبية احتياجات التمويل التجاري لعملائه.

والمستفيدون الرئيسيون من الحزمة المالية هم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العاملة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري.

وسيساهم هذا التمويل في تعبئة موارد كبيرة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتحفيز النمو. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الناتج الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية للبلاد، وتوليد الإيرادات المالية وإيرادات التصدير، وخلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها، وخاصة للنساء.

أ ش أ