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النفط يتراجع بداية التعاملات بعد قرار أوبك+ بخفض الإنتاج

12/1/2023 4:13:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) افتتحت أسعار النفط تعاملات اليوم الجمعة على تراجع ، بعدما اتفق المنتجون في تحالف أوبك+ على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط على مدار الربع الأول من العام المقبل لكن دون توقعات المحللين.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4% إلى 80.53 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.2% عند 75.79 دولار للبرميل.

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وكانت السعودية وروسيا وبعض أعضاء أوبك+ -المسؤولون عن ضخ أكثر من 40% من النفط العالمي- اتفقوا أمس الخميس على تخفيضات طوعية للإنتاج النفطي بنحو 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2024.

ومع ذلك، يشكل 1.3 مليون برميل يومياً من تلك التخفيضات تمديد الخفض الطوعي للإنتاج من قبل السعودية وروسيا، ولذلك جاء القرار بعكس تصريحات لبعض المندوبين السابقين لدى أوبك+ بشأن تخفيضات إضافية جديدة قد تصل إلى مليوني برميل يومياً.

أما على صعيد التخفيضات الجديدة والبالغة 900 ألف برميل يومياً، فهي مقسمة بواقع 200 ألف برميل يومياً من صادرات الوقود من روسيا، والبقية من 6 أعضاء آخرين، إذ قررت الإمارات خفض الإنتاج بواقع 163 ألف برميل يومياً، فيما خفضت العراق الإنتاج بواقع 220 ألف برميل يومياً.

أ ش أ

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