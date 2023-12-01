وزير الإسكان يتابع تنفيذ 5256 وحدة سكنية بسكن كل المصريين بحدائق أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، الموقف التنفيذي لـ ٥٢٥٦ وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، والجاري تنفيذها ضمن وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين” محور متوسطي الدخل” بالمدينة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يتكون من عدد ٢١٩ عمارة، وتتنوع مساحات الوحدات بين (١٠٠ – ١١٠ – ١٢٠ م٢)، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات والخدمات بالمشروع بالجودة والمواصفات المطلوبة.

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وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد مصطفى، يرافقه مسئولو الجهاز، سير العمل بمشروع سكن كل المصريين – محور متوسطي الدخل بالمدينة، ضمن الجولات الدورية، لمتابعة الأعمال الجارية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بالوحدات، والواجهات الخارجية بالعمارات، بجانب أعمال تنسيق الموقع، والأعمال الإنشائية وأعمال البناء بعددٍ من العمارات الأخرى.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أن المشروع يقع بمنطقة الداون تاون بمدينة حدائق أكتوبر، جنوب طريق الواحات، ومشروع سكن مصر بمنطقة” الداون تاون“.

وخلال الجولة، طالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، ورفع معدلات التنفيذ، كما أشاد بجودة أعمال التشطيبات بنماذجها المختلفة.

ونوه رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن أنه تم البدء في تنفيذ الخدمات المختلفة بالمشروع والتي تشمل (مدارس – حضانات – أسواق تجارية – ملاعب – ..)، وذلك ليتم الانتهاء من المشروع بشكل متكامل، وتسليم المستفيدين.

وعلى صعيد آخر، قال المهندس محمد مصطفى، إنه تم تسليم ٢ حضانة بمشروع ٢٦٢ عمارة إسكان اجتماعي جنوب منطقة إبني بيتك 7، وكذا الحضانة الكائنة بمنطقة ٣٩٠ فدانا، لوزارة التضامن الاجتماعي للتشغيل، وذلك بحضور لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة المهندس محمد فوزي.

وأكد” مصطفى” أنه سوف يتم استكمال تسليم باقي الحضانات والمشروعات الخدمية بباقي مناطق مشروعات الإسكان المختلفة خلال الفترة القادمة، لتشغيلها وتلبية احتياجات المواطنين.