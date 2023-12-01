كوريا الجنوبية واليابان تتوصلان إلى اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 10 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توصلت كوريا الجنوبية واليابان إلى اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 10 مليارات دولار اليوم الجمعة، وذلك بعد 8 سنوات من انتهاء الاتفاقية السابقة، وسط علامات على ذوبان الجليد في العلاقات بينهما.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ أن بنك كوريا وبنك اليابان وقعا اتفاقية مدتها 3 سنوات على أساس الدولار الأمريكي..
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وفي عام 2015، أنهى الجانبان مقايضة العملات وسط توتر العلاقات الثنائية بينهما.
وبدأت مقايضة العملات بين الجانبين في عام 2001 بحجم أولي قدره ملياري دولار، وارتفع الحجم إلى 70 مليار دولار في عام 2011 استجابة للأزمة المالية العالمية.
ومع ذلك، انخفض الحجم تدريجيا بسبب علاقاتهما المتوترة ليصل في نهاية المطاف إلى 10 مليارات دولار في عام 2015.
يشار إلى أن مقايضة العملات هي أداة تهدف إلى الدفاع ضد الاضطرابات المالية من خلال السماح لدولة تعاني من أزمة سيولة باقتراض الأموال من دولة أخرى بعملتها الخاصة.
وفي الوقت الحالي، لدى كوريا الجنوبية اتفاقيات مقايضة العملات مع 8 دول، بما في ذلك كندا والصين وأستراليا. ووفقا للوزارة، فإن قيمة هذه الاتفاقيات إلى جانب اتفاقية متعددة الأطراف تضم العشر دول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، تبلغ 138.2 مليار دولار على الأقل.
أ ش أ
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