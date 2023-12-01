كوريا الجنوبية واليابان تتوصلان إلى اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 10 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) توصلت كوريا الجنوبية واليابان إلى اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 10 مليارات دولار اليوم الجمعة، وذلك بعد 8 سنوات من انتهاء الاتفاقية السابقة، وسط علامات على ذوبان الجليد في العلاقات بينهما.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ أن بنك كوريا وبنك اليابان وقعا اتفاقية مدتها 3 سنوات على أساس الدولار الأمريكي..

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وفي عام 2015، أنهى الجانبان مقايضة العملات وسط توتر العلاقات الثنائية بينهما.

وبدأت مقايضة العملات بين الجانبين في عام 2001 بحجم أولي قدره ملياري دولار، وارتفع الحجم إلى 70 مليار دولار في عام 2011 استجابة للأزمة المالية العالمية.

ومع ذلك، انخفض الحجم تدريجيا بسبب علاقاتهما المتوترة ليصل في نهاية المطاف إلى 10 مليارات دولار في عام 2015.

يشار إلى أن مقايضة العملات هي أداة تهدف إلى الدفاع ضد الاضطرابات المالية من خلال السماح لدولة تعاني من أزمة سيولة باقتراض الأموال من دولة أخرى بعملتها الخاصة.

وفي الوقت الحالي، لدى كوريا الجنوبية اتفاقيات مقايضة العملات مع 8 دول، بما في ذلك كندا والصين وأستراليا. ووفقا للوزارة، فإن قيمة هذه الاتفاقيات إلى جانب اتفاقية متعددة الأطراف تضم العشر دول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، تبلغ 138.2 مليار دولار على الأقل.

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