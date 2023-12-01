نيويورك تايمز: الاحتلال علم بخطة“طوفان الأقصى” قبل تنفيذها بأكثر من عام

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / كشفت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الجمعة، عن حصول الاحتلال على خطة“طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي، قبل أكثر من عام من تنفيذها.وبحسب الصحيفة الأمريكية، التي استندت في تقريرها إلى وثائق ومصادر لم تسميها، فأن
مسؤولي جيش الاحتلال ومخابراته رفضوا الخطة ووصفوها بأنها طموحة، معتبرين أن تنفيذها صعب للغاية.
وذكرت الصحيفة في تقرير مطول أن المسؤولين الإسرائيليين حصلوا على خطة“طوفان الأقصى” قبل عام كامل من تنفيذها، وقالت إن ذلك يظهر في مستندات ورسائل بريد إلكتروني وصفت الهجوم باسم“حائط أريحا”.
الوثيقة المكونة من 40 صفحة تقريبًا، والتي أطلقت عليها سلطات الاحتلال اسم“جدار أريحا”، حددت نوع عملية طوفان الأقصى التي أدت إلى مقتل حوالي 1200 شخص، لم تحدد موعدا للهجوم، لكنها وصفت هجوما منهجيا يهدف إلى اجتياح المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، والاستيلاء على مستوطنات واقتحام قواعد عسكرية رئيسية، بما في ذلك مقر فرقة عسكرية.
وتضمنت الخطة أيضًا تفاصيل بشأن موقع وحجم قوات الاحتلال ومراكز الاتصالات وغيرها من المعلومات الحساسة، مما أثار تساؤلات بشأن كيفية قيام المقاومة بجمع معلوماتها الاستخبارية وما إذا كانت هناك تسريبات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وتكشف وثيقة“جدار أريحا” عن سلسلة من الأخطاء استمرت لسنوات بلغت ذروتها فيما يعتبره مسؤولو الاحتلال
الآن أسوأ فشل استخباراتي إس
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