نيويورك تايمز: الاحتلال علم بخطة“طوفان الأقصى” قبل تنفيذها بأكثر من عام

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / كشفت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الجمعة، عن حصول الاحتلال على خطة“طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي، قبل أكثر من عام من تنفيذها.وبحسب الصحيفة الأمريكية، التي استندت في تقريرها إلى وثائق ومصادر لم تسميها، فأنمسؤولي جيش الاحتلال ومخابراته رفضوا الخطة ووصفوها بأنها طموحة، معتبرين أن تنفيذها صعب للغاية.

وذكرت الصحيفة في تقرير مطول أن المسؤولين الإسرائيليين حصلوا على خطة“طوفان الأقصى” قبل عام كامل من تنفيذها، وقالت إن ذلك يظهر في مستندات ورسائل بريد إلكتروني وصفت الهجوم باسم“حائط أريحا”.

الوثيقة المكونة من 40 صفحة تقريبًا، والتي أطلقت عليها سلطات الاحتلال اسم“جدار أريحا”، حددت نوع عملية طوفان الأقصى التي أدت إلى مقتل حوالي 1200 شخص، لم تحدد موعدا للهجوم، لكنها وصفت هجوما منهجيا يهدف إلى اجتياح المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، والاستيلاء على مستوطنات واقتحام قواعد عسكرية رئيسية، بما في ذلك مقر فرقة عسكرية.

وتضمنت الخطة أيضًا تفاصيل بشأن موقع وحجم قوات الاحتلال ومراكز الاتصالات وغيرها من المعلومات الحساسة، مما أثار تساؤلات بشأن كيفية قيام المقاومة بجمع معلوماتها الاستخبارية وما إذا كانت هناك تسريبات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وتكشف وثيقة“جدار أريحا” عن سلسلة من الأخطاء استمرت لسنوات بلغت ذروتها فيما يعتبره مسؤولو الاحتلال

الآن أسوأ فشل استخباراتي إس