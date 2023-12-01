الدولار يتراجع 4 جنيهات فى السوق الموازية اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية، اليوم الخميس، إلى مستويات ما بين 46.7 و48 جنيه؛ مقابل ما بين 51 و52 جنيه مساء الأربعاء، بحسب 4 متعاملين فى السوق الموازية بدمياط والمنوفية والقاهرة تحدثت إليهم“البورصة”.
وتبع ذلك انخفاض فى أسعار العملات الأخرى؛ ليتراوح اليورو ما بين 51.4 و52 جنيه مقابل ما بين 54 و55 جنيه، والإسترلينى إلى ما بين 59.3 و51 جنيه؛ مقابل ما بين 63 و64 جنيه.
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وتراجع الريال السعودى إلى ما بين 12.5 و12.7 جنيه؛ مقابل ما بين 13 و13.5 جنيه، والدرهم الإماراتى إلى ما بين 12.7 جنيه و13 جنيه؛ مقابل ما بين 13.5 و14 جنيه.
وانخفض الدينار الكويتى إلى ما بين 151.5 و154 جنيه؛ مقابل 163 إلى 164 جنيه أمس. شبه توقف في السوق الموازية
وذكر متعاملون، أن هناك شبه توقف فى التعاملات نتيجة التذبذب وسط شائعات حول تعويم مرتقب.
وقال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى تصريحات أمس الأول، أن الحكومة شغلها الشاغل حاليًا توحيد سعر الصرف فى مصر، وإن الأزمة ستنتهى قريبًا جدًا.
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