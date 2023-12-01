الدولار يتراجع 4 جنيهات فى السوق الموازية اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية، اليوم الخميس، إلى مستويات ما بين 46.7 و48 جنيه؛ مقابل ما بين 51 و52 جنيه مساء الأربعاء، بحسب 4 متعاملين فى السوق الموازية بدمياط والمنوفية والقاهرة تحدثت إليهم“البورصة”.

وتبع ذلك انخفاض فى أسعار العملات الأخرى؛ ليتراوح اليورو ما بين 51.4 و52 جنيه مقابل ما بين 54 و55 جنيه، والإسترلينى إلى ما بين 59.3 و51 جنيه؛ مقابل ما بين 63 و64 جنيه.

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وتراجع الريال السعودى إلى ما بين 12.5 و12.7 جنيه؛ مقابل ما بين 13 و13.5 جنيه، والدرهم الإماراتى إلى ما بين 12.7 جنيه و13 جنيه؛ مقابل ما بين 13.5 و14 جنيه.

وانخفض الدينار الكويتى إلى ما بين 151.5 و154 جنيه؛ مقابل 163 إلى 164 جنيه أمس.

وذكر متعاملون، أن هناك شبه توقف فى التعاملات نتيجة التذبذب وسط شائعات حول تعويم مرتقب.

وقال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى تصريحات أمس الأول، أن الحكومة شغلها الشاغل حاليًا توحيد سعر الصرف فى مصر، وإن الأزمة ستنتهى قريبًا جدًا.