-->

Saturday, 02 December 2023 02:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدولار يتراجع 4 جنيهات فى السوق الموازية اليوم

12/1/2023 4:01:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية، اليوم الخميس، إلى مستويات ما بين 46.7 و48 جنيه؛ مقابل ما بين 51 و52 جنيه مساء الأربعاء، بحسب 4 متعاملين فى السوق الموازية بدمياط والمنوفية والقاهرة تحدثت إليهم“البورصة”.

وتبع ذلك انخفاض فى أسعار العملات الأخرى؛ ليتراوح اليورو ما بين 51.4 و52 جنيه مقابل ما بين 54 و55 جنيه، والإسترلينى إلى ما بين 59.3 و51 جنيه؛ مقابل ما بين 63 و64 جنيه.

موضوعات متعلقة الحكومة تقرر إغلاق المبانى القديمة للوزارات نهائيًا “المشاط”: 9.7 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص منذ 2020 “معيط”: 530 مليار جنيه مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بـ2023-2024 الجنيه مقابل عملات الخليج

وتراجع الريال السعودى إلى ما بين 12.5 و12.7 جنيه؛ مقابل ما بين 13 و13.5 جنيه، والدرهم الإماراتى إلى ما بين 12.7 جنيه و13 جنيه؛ مقابل ما بين 13.5 و14 جنيه.

وانخفض الدينار الكويتى إلى ما بين 151.5 و154 جنيه؛ مقابل 163 إلى 164 جنيه أمس.

شبه توقف في السوق الموازية

وذكر متعاملون، أن هناك شبه توقف فى التعاملات نتيجة التذبذب وسط شائعات حول تعويم مرتقب.

وقال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى تصريحات أمس الأول، أن الحكومة شغلها الشاغل حاليًا توحيد سعر الصرف فى مصر، وإن الأزمة ستنتهى قريبًا جدًا.

MENAFN01122023000202011048ID1107520562

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث