قصف مدفعي إسرائيلي كثيف يستهدف مناطق متفرقة شرقي قطاع غزة

قصف مدفعي إسرائيلي كثيف يستهدف مناطق متفرقة شرقي قطاع غزة
التاريخ
12/1/2023 3:12:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استهدف قصف مدفعي إسرائيلي كثيف مناطق متفرقة شرقي قطاع غزة.
وقال مراسل الجزيرة إلى أنه تمّ إطلاق دفعة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية.
وكانت قد انتهت الهدنة بين الاحتلال وحماس في قطاع غزة، الساعة 7 صباحا من اليوم الجمعة، من دون الإعلان عن تمديدها.
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