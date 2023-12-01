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قصف مدفعي إسرائيلي كثيف يستهدف مناطق متفرقة شرقي قطاع غزة

12/1/2023 3:12:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استهدف قصف مدفعي إسرائيلي كثيف مناطق متفرقة شرقي قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إلى أنه تمّ إطلاق دفعة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية.

وكانت قد انتهت الهدنة بين الاحتلال وحماس في قطاع غزة، الساعة 7 صباحا من اليوم الجمعة، من دون الإعلان عن تمديدها.

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