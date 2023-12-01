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وزارة صحة غزة: إسرائيل ترتكب مجازر جديدة

12/1/2023 3:12:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة بغزة، إن إسرائيل ترتكب مجازر جديدة في القطاع فور انتهاء الهدنة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.
وأفادت الوزارة بارتفاع عدد شهداء مجازر الاحتلال خلال ساعتين من انتهاء الهدنة .
وانتهت عند الساعة السابعة من صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام.




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