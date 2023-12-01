وزارة صحة غزة: إسرائيل ترتكب مجازر جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة بغزة، إن إسرائيل ترتكب مجازر جديدة في القطاع فور انتهاء الهدنة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.
وأفادت الوزارة بارتفاع عدد شهداء مجازر الاحتلال خلال ساعتين من انتهاء الهدنة .
وانتهت عند الساعة السابعة من صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام.
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