استشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش
التاريخ
12/1/2023 3:12:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة باستشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش في قصف للاحتلال الإسرائيلي.
وفي وقت سابق صباح اليوم استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استئناف إسرائيل حربها الوحشية على المدنيين في القطاع، محمّلا المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة المسؤولية عن الجرائم الإسرائيلية.
MENAFN01122023000208011052ID1107520431
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.