-->

Saturday, 02 December 2023 02:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش

12/1/2023 3:12:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة باستشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش في قصف للاحتلال الإسرائيلي.
وفي وقت سابق صباح اليوم استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استئناف إسرائيل حربها الوحشية على المدنيين في القطاع، محمّلا المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة المسؤولية عن الجرائم الإسرائيلية.




MENAFN01122023000208011052ID1107520431

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث