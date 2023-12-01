29 شهيدا وعشرات المصابين إثر تجدد الغارات الإسرائيلية على غزة

29 شهيدا وعشرات المصابين إثر تجدد الغارات الإسرائيلية على غزة
التاريخ
12/1/2023 3:12:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل باستشهاد 29 فلسطينيا وإصابة العشرات إثر تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة.
ولفت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت مسجدا وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا القصف أدى إلى وقوع 9 إصابات بينها حالات خطيرة.
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