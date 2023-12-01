الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تتجه أسعار الذهب لتحقيق ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب، اليوم الجمعة، بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فيما يترقب المتداولون تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2039.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل ارتفاعا يزيد عن 60 دولارا في نوفمبر تشرين الثاني في ثاني زيادة شهرية على التوالي.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.1 بالمئة إلى 2059.00 دولار.

(رويترز)



