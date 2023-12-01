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مصدر: المفاوضات بشأن هدنة غزة متواصلة مع قطر ومصر

12/1/2023 3:11:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الدوحة/PNN- يواصل الوسيطان القطري والمصري المفاوضات حول الهدنة في قطاع غزة بالرغم من استئناف اسرائيل الحرب على قطاع غزة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف اسمه، إن "المفاوضات حول الهدنة في غزة مع الوسيطين القطري والمصري تتواصل"، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.

وانتهت الهدنة بين حماس وإسرائيل عند الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت غرينتش) فجر اليوم، بعدما لم يعلن أي من الجانبين عن اتفاق لتمديدها.

وفي الساعة التي سبقت انتهاء الهدنة، قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخا تم إطلاقه من غزة، وأفادت وسائل إعلام تابعة لحماس بسماع أصوات انفجارات وإطلاق نار في القطاع.

وسمحت الهدنة التي استمرت سبعة أيام، والتي بدأت في 24 نوفمبر وجرى تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات السجناء الفلسطينيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

MENAFN01122023000205011050ID1107520428

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