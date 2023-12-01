مصدر: المفاوضات بشأن هدنة غزة متواصلة مع قطر ومصر

(MENAFN
- Palestine News Network )
الدوحة/PNN- يواصل الوسيطان القطري والمصري المفاوضات حول الهدنة في قطاع غزة بالرغم من استئناف اسرائيل الحرب على قطاع غزة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة.
وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف اسمه، إن "المفاوضات حول الهدنة في غزة مع الوسيطين القطري والمصري تتواصل"، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.
وانتهت الهدنة بين حماس وإسرائيل عند الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت غرينتش) فجر اليوم، بعدما لم يعلن أي من الجانبين عن اتفاق لتمديدها.
وفي الساعة التي سبقت انتهاء الهدنة، قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخا تم إطلاقه من غزة، وأفادت وسائل إعلام تابعة لحماس بسماع أصوات انفجارات وإطلاق نار في القطاع.
وسمحت الهدنة التي استمرت سبعة أيام، والتي بدأت في 24 نوفمبر وجرى تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات السجناء الفلسطينيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
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