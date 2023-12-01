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نتنياهو يؤكد العودة إلى القتال

12/1/2023 3:11:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة "العودة إلى القتال"، معتبرا أن حركة "حماس" "انتهكت الخطوط العريضة ولم تلتزم بواجبها".

نتنياهو يؤكد العودة إلى القتالالجيش الاسرائيلي يعلن رسميا "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة
وأشار نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه إلى أن“منظمة حماس الإرهابية انتهكت الخطوط العريضة، ولم تلتزم بواجبها في إطلاق سراح جميع النساء المختطفات اليوم، وأطلقت صواريخ على مواطني إسرائيل”، على حد قوله.

ولفت إلى أنه "مع العودة إلى القتال سنؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي إطلاق سراح رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا مرة أخرى لسكان إسرائيل".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تجدد القتال بشكل رسمي متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة، وذلك بعد هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" بدأت في 24 نوفمبر، وانتهت صباح 1 ديسمبر، وتم خلالها إطلاق عدد من الرهائن من القطاع، وعدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية.

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