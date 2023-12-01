نتنياهو يؤكد العودة إلى القتال

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- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة "العودة إلى القتال"، معتبرا أن حركة "حماس" "انتهكت الخطوط العريضة ولم تلتزم بواجبها".
نتنياهو يؤكد العودة إلى القتالالجيش الاسرائيلي يعلن رسميا "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة
وأشار نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه إلى أن“منظمة حماس الإرهابية انتهكت الخطوط العريضة، ولم تلتزم بواجبها في إطلاق سراح جميع النساء المختطفات اليوم، وأطلقت صواريخ على مواطني إسرائيل”، على حد قوله.
ولفت إلى أنه "مع العودة إلى القتال سنؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي إطلاق سراح رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا مرة أخرى لسكان إسرائيل".
هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تجدد القتال بشكل رسمي متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة، وذلك بعد هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" بدأت في 24 نوفمبر، وانتهت صباح 1 ديسمبر، وتم خلالها إطلاق عدد من الرهائن من القطاع، وعدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية.
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