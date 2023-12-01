الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود
التاريخ
12/1/2023 3:05:56 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 11:03
أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.
وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي، أنه سيصلى عليه اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
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