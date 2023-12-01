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الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

12/1/2023 3:05:56 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 11:03


أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي، أنه سيصلى عليه اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

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