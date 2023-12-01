سلطنة عُمان وسويسرا تؤكدان أهمية تعزيز مبادرات الشراكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 11:04
أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والرئيس السويسري آلان بيرسيه أهمية تعزيز المزيد من مبادرات الشراكة بين البلدين، وتبادل الخبرات على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، خاصة في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والسياحة، والبيئة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتعليم.
جاء ذلك، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، في بيان مشترك بين البلدين صدر بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس السويسري لسلطنة عُمان.
وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا خلال الزيارة علاقات الصداقة والتعاون، وتبادلا الآراء حول مختلف القضايا العالمية والتطورات الإقليمية والدولية.
وعبّر الجانبان عن دعمهما الثابت لمبادئ الحوار والتفاوض والوساطة في حل النزاعات ومعالجة التحدّيات تحقيقًا للأمن والسلام والتعايش السلمي والاستقرار للجميع، معربين عن تمسكهما الراسخ بمبادئ القانون الدولي واحترام النظام الدولي متعدد الأطراف لإرساء العدالة والحرية والحق الإنساني في الحياة الكريمة.
وأفاد البيان بأن الجانبين وقعا عددًا من مذكرات التفاهم تشمل عدة مجالات منها، تطوير الرعاية الصحية، التعاون في قطاع السياحة، والطاقة المستدامة وتقنيات الطاقة المستدامة.
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