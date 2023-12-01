سلطنة عُمان وسويسرا تؤكدان أهمية تعزيز مبادرات الشراكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 11:04



أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والرئيس السويسري آلان بيرسيه أهمية تعزيز المزيد من مبادرات الشراكة بين البلدين، وتبادل الخبرات على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، خاصة في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والسياحة، والبيئة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتعليم.



جاء ذلك، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، في بيان مشترك بين البلدين صدر بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس السويسري لسلطنة عُمان.



وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا خلال الزيارة علاقات الصداقة والتعاون، وتبادلا الآراء حول مختلف القضايا العالمية والتطورات الإقليمية والدولية.



وعبّر الجانبان عن دعمهما الثابت لمبادئ الحوار والتفاوض والوساطة في حل النزاعات ومعالجة التحدّيات تحقيقًا للأمن والسلام والتعايش السلمي والاستقرار للجميع، معربين عن تمسكهما الراسخ بمبادئ القانون الدولي واحترام النظام الدولي متعدد الأطراف لإرساء العدالة والحرية والحق الإنساني في الحياة الكريمة.



وأفاد البيان بأن الجانبين وقعا عددًا من مذكرات التفاهم تشمل عدة مجالات منها، تطوير الرعاية الصحية، التعاون في قطاع السياحة، والطاقة المستدامة وتقنيات الطاقة المستدامة.



