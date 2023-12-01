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جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائباه بذكرى اليوم الوطني

12/1/2023 3:05:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أعرب جلالته في البرقية عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا جلالته بمسيرة الإنجازات التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات والميادين، وبالمكانة الرفيعة التي حظيت بها وسط المجتمع الدولي، متمنيًا جلالته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادة سموه الحكيمة.

كما أعرب جلالته عن بالغ اعتزازه وتقديره بأواصر عمق العلاقات الأخوية الحميمة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يجمعهما من علاقات استراتيجية متميزة وصلات وثيقة، مؤكدًا حرص جلالته الدائم على تعزيز وتطوير هذه العلاقات الراسخة التي أرسى دعائمها الآباء والأجداد على تعاقب حقب الأزمان بين القيادتين والشعبين ومواصلة تنمية مسارات أوجه التعاون والتنسيق المشترك، بما يلبي طموحات وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما وأهدافهما المشتركة.

كما بعث صاحب الجلالة الملك المعظم
برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعرب جلالته فيهما عن خالص تهانيه وتمنياته لسموهما بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

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