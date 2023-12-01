جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائباه بذكرى اليوم الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد أعرب جلالته في البرقية عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا جلالته بمسيرة الإنجازات التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات والميادين، وبالمكانة الرفيعة التي حظيت بها وسط المجتمع الدولي، متمنيًا جلالته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادة سموه الحكيمة.
كما أعرب جلالته عن بالغ اعتزازه وتقديره بأواصر عمق العلاقات الأخوية الحميمة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يجمعهما من علاقات استراتيجية متميزة وصلات وثيقة، مؤكدًا حرص جلالته الدائم على تعزيز وتطوير هذه العلاقات الراسخة التي أرسى دعائمها الآباء والأجداد على تعاقب حقب الأزمان بين القيادتين والشعبين ومواصلة تنمية مسارات أوجه التعاون والتنسيق المشترك، بما يلبي طموحات وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما وأهدافهما المشتركة.
كما بعث صاحب الجلالة الملك المعظم
برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعرب جلالته فيهما عن خالص تهانيه وتمنياته لسموهما بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
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