كأس العالم 2022.. إشارة قتل مبابي سر تتويج الأرجنتين باللقب

كشف إنزو فرنانديز نجم نادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين، عن كواليس جديدة تخص نهائي كأس العالم الذي جمع بين منتخب بلاده ونظيره الفرنسي، ديسمبر الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

وتحدث إنزو فرنانديز، عن كواليس المشادة الكلامية والمناوشات التي حدثت بين لاعبي الأرجنتين مع مبابي خلال نهائي المونديال، حيث قال في تصريحات لشبكة "RMC" الفرنسية: "دخلنا في مناوشات مع مبابي خلال المباراة، بعدما لوح إلينا بإشارة القتل أثناء الاحتفال بأحد أهدافه، ما دفع كريستيان روميرو مدافع توتنهام هوتسبير للصراخ في وجه كيليان، بعد إحراز ثالث أهدافنا عن طريق ميسي".

وتابع فرنانديز: "مبابي كان يقول لنا من وقت لآخر أثناء اللقاء، أن فرنسا ستفوز بكأس العالم، كيليان تحدث معي بلهجة حادة للغاية، ولا أعرف السبب، وما فعله كريستيان روميرو كان رد فعل لما قام به نجم فرنسا".

وكان كيليان مبابي سجل ثلاثية في مرمى الأرجنتين بنهائي كأس العالم، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 3/3، واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخب التانغو لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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