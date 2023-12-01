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تحسباً لرحيله.. روما يحسم مبكراً ملف بديل مورينيو

12/1/2023 3:00:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقرت إدارة نادي روما، على بديل مدرب الفريق الحالي جوزيه مورينيو، الذي من المتوقع رحيله خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء تعاقده مع الذئاب بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع " CalcioMercat" الإيطالي، فإن حتى الآن لم تتم مناقشة ملف تمديد عقد مورينيو مع روما، مشيراً إلى أنه حال رحيل المدرب البرتغالي المخضرم بنهاية الموسم الجاري فإن رافايلي بالادينو المدير الفني لمونزا الإيطالي، سيكون البديل المحتمل له.

ويعد بالادينو المدرب الشاب صاحب الـ 39 عاماً، أصغر مدير فني حالياً بالدوري الإيطالي، وتولى تدريب مونزا في سبتمبر الماضي، ويحتل فريقه حالياً المركز التاسع بترتيب الكالتشيو برصيد 18 نقطة.

وتهتم بعض الأندية السعودية بالتعاقد مع مورينيو، خاصة إنه أجل فكرة الرحيل للدوري السعودي في الصيف الماضي، حتى انتهاء تعاقده بشكل رسمي مع روما.

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