4 مجموعات غذائية لا تجمعوا عناصرها!

MENAFN - Khaberni) خبرني - يمكن أن يتسبب الجمع بين بعض العناصر الغذائية معًا في وجبة واحدة في جعل عملية الهضم صعبة، ومن الممكن أن يصل الأمر إلى المعاناة من آثار صحية سلبية تتراوح ما بين الانتفاخ والإمساك أو الإسهال بل وارتجاع الحمض، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Health Shots، فإن هناك 4 مجموعات غذائية أساسية يجب تجنبها، كما يلي:

1. الأطعمة النشوية والبروتين

إن تناول الأطعمة النشوية مثل الخبز أو البطاطس مع الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم يمكن أن يبطئ عملية الهضم وربما يؤدي إلى الشعور بثقل في المعدة.

2. ارتفاع نسبة السكر والدهون

يمكن أن يؤدي الجمع بين الأطعمة، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، مثل الحلوى السكرية مع الأطعمة المقلية، إلى ارتفاع الطاقة وهو ما يمكن أن يتسبب في إزعاج لعملية الهضم.

3. الفواكه ومنتجات الألبان

على عكس الشائع، إن خلط الفواكه، وخاصة الحمضيات مثل البرتقال أو الأناناس، مع منتجات الألبان يمكن أن يؤثر على عملية الهضم. يمكن أن يؤدي المزيج الغذائي، المكون من الحمضيات ومنتجات الألبان، إلى الانتفاخ أو الإمساك. كما أن تناول الحليب والعنب معًا يُصنف كمزيج غذائي غير صحي يمكن أن يسبب آلام الجهاز الهضمي والإسهال.

4. الحمضيات والكافيين

يمكن لحموضة الحمضيات أن تعزز تأثيرات الكافيين، مما قد يؤدي إلى ارتجاع الحمض ومشاكل في الجهاز الهضمي، يُنصح بالتأكد من وجود فاصل زمني بين تناول عصير البرتقال الصباحي وبين شرب فنجان القهوة.