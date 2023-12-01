8 شهداء بينهم طفلين في رفح

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – استشهد 6 فلسطينيين، بغارة إسرائيلية صباح الجمعة، على منزل في رفح في جنوب قطاع غزة،وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لوكالة "فرانس برس".
من جهة أخرى، اسفرت غارات جوية على مدينة غزة عن استشهاد طفلين، على ما أفاد الطبيب فاضل نعيم في مستشفى الأهلي العربي.
وانتهت عند الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش الهدنة التي بدأ سريانها بين حركة حماس وإسرائيل في 24 تشرين نوفمبر.
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