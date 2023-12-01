8 شهداء بينهم طفلين في رفح

MENAFN - Khaberni) خبرني – استشهد 6 فلسطينيين، بغارة إسرائيلية صباح الجمعة، على منزل في رفح في جنوب قطاع غزة،وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لوكالة "فرانس برس".

من جهة أخرى، اسفرت غارات جوية على مدينة غزة عن استشهاد طفلين، على ما أفاد الطبيب فاضل نعيم في مستشفى الأهلي العربي.

وانتهت عند الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش الهدنة التي بدأ سريانها بين حركة حماس وإسرائيل في 24 تشرين نوفمبر.