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9 شهداء في غارة للاحتلال على مخيم المغازي

12/1/2023 2:37:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، عن ارتقاء 9 شهداء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة.

وانتهت عند الساعة 8 صباحاً الهدنة التي بدأ سريانها بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في 24 تشرين الأول.

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