9 شهداء في غارة للاحتلال على مخيم المغازي
التاريخ
12/1/2023 2:37:03 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني – أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، عن ارتقاء 9 شهداء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة.
وانتهت عند الساعة 8 صباحاً الهدنة التي بدأ سريانها بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في 24 تشرين الأول.
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