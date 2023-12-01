مدرب اتحاد جدة يزيد الغموض حول إصابة بنزيما

زاد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة السعودي، من الغموض حول إصابة نجم الفريق كريم بنزيما التي تعرض لها خلال مواجهة الخليج، مساء أمس الخميس، بالجولة 15 من عمر الدوري السعودي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، قال جاياردو عن إصابة بنزيما: "نتمنى ألا تكون إصابته قوية"، دون التلميح لطبيعة الإصابة.

وتابع: "سيخضع بنزيما لفحوصات طبية، من أجل التعرف على حجم الإصابة".

وعن مباراة الخليج التي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح اتحاد جدة، قال مارسيلو جاياردو: "لم نملك الوقت الكافي للاستعداد والتدريب، ورغم ذلك فزنا على خصم صعب، حالياً أقوم بتقييم الوضع العام للفريق، لقد وصلت من 10 أيام ولعبت 3 مباريات".

وأردف: "اللاعبون في مرحلة استيعاب الأفكار الخاصة بالجهاز الفني، كما أن الفريق الاتحادي غير مكتمل حتى الآن والإصابات عديدة".

وأكمل: "لمست محبة الجماهير لاتحاد جدة، وشخصياً

أحب جماهير كرة القدم، وأن يكون لي علاقة خاصة معهم".

وأتم مدرب اتحاد جدة، قائلاً: "نسعى لزيادة التوازن والتنظيم الدفاعي الجيد داخل الملعب، وفي البداية يجب أن نقدم معلومات مبسطة حتى يستوعبها اللاعبون، وبعد ذلك نستطيع توصيل الأفكار بطريقة أسهل".

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