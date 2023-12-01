-->

Saturday, 02 December 2023 02:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدرب اتحاد جدة يزيد الغموض حول إصابة بنزيما

12/1/2023 2:36:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

زاد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة السعودي، من الغموض حول إصابة نجم الفريق كريم بنزيما التي تعرض لها خلال مواجهة الخليج، مساء أمس الخميس، بالجولة 15 من عمر الدوري السعودي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، قال جاياردو عن إصابة بنزيما: "نتمنى ألا تكون إصابته قوية"، دون التلميح لطبيعة الإصابة.

وتابع: "سيخضع بنزيما لفحوصات طبية، من أجل التعرف على حجم الإصابة".

وعن مباراة الخليج التي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح اتحاد جدة، قال مارسيلو جاياردو: "لم نملك الوقت الكافي للاستعداد والتدريب، ورغم ذلك فزنا على خصم صعب، حالياً أقوم بتقييم الوضع العام للفريق، لقد وصلت من 10 أيام ولعبت 3 مباريات".

وأردف: "اللاعبون في مرحلة استيعاب الأفكار الخاصة بالجهاز الفني، كما أن الفريق الاتحادي غير مكتمل حتى الآن والإصابات عديدة".

وأكمل: "لمست محبة الجماهير لاتحاد جدة، وشخصياً
أحب جماهير كرة القدم، وأن يكون لي علاقة خاصة معهم".

وأتم مدرب اتحاد جدة، قائلاً: "نسعى لزيادة التوازن والتنظيم الدفاعي الجيد داخل الملعب، وفي البداية يجب أن نقدم معلومات مبسطة حتى يستوعبها اللاعبون، وبعد ذلك نستطيع توصيل الأفكار بطريقة أسهل".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN01122023000110011019ID1107520347

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث