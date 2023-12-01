نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها في الحرب مع استئناف القتال

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن (حماس) لم توافق على إطلاق سراح مزيد من الرهائن، في انتهاك لشروط الهدنة وإن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال.
وذكر مكتب نتنياهو في بيان إن حماس لم تطلق سراح جميع الرهائن كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل.
وجاء في البيان: "مع استئناف القتال تؤكد
الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبداً تهديداً لسكان إسرائيل".
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