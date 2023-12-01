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نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها في الحرب مع استئناف القتال

12/1/2023 2:36:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن (حماس) لم توافق على إطلاق سراح مزيد من الرهائن، في انتهاك لشروط الهدنة وإن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان إن حماس لم تطلق سراح جميع الرهائن كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل.

وجاء في البيان: "مع استئناف القتال تؤكد
الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبداً تهديداً لسكان إسرائيل".

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