تراحم من أجل غزة.. دعم يرسخ نهج العطاء في الإمارات

تميزت حملة "تراحم من أجل غزة" التي أطلقتها الإمارات بمشاركة واسعة من أطياف المجتمع الإماراتي، في تعزيز لمسيرة الخير والعطاء التي تميز الدولة، والتي ترمي

إلى الحد من التداعيات والآثار السلبية الناجمة عن الحروب والكوارث و الأزمات.

بالمناسبة عبر رضا المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة الفواكه الطازجة "ذا فريش ماركت"، عن فخرهم بالمساهمة في حملة "تراحم من أجل غزة" التي انطلقت في دولة الإمارات، لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني، مؤكدًا حرصهم على المساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم الفئات المتضررة.

كما وجه المنصوري شكره وامتنانه العميقين إلى كافة من ساهم في هذه الحملة من خلال تقديم تبرعاتهم العينية والنقدية.

وقال إن مشاركتهم التي جاءت بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وتقديم المساعدات العاجلة لهم تمثلت في تجهيز المواد الغذائية غير القابلة للتلف، إضافة إلى البطانيات ومنتجات النظافة.

وتعكس حملة "تراحُم من أجل غزة" جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، حيث تجلت

هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات، التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وخاصة من الأطفال والنساء.

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