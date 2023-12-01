الملك تشارلز الثالث يزور جامعة هيريوت وات دبي

قام الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بزيارة حرم جامعة هيريوت وات دبي في مجمع دبي للمعرفة اليوم،

يرافقه

رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رائدة المناخ للشباب في مؤتمر cop 28، ورجاء عيسى القرق

الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق ورئيس جامعة هيريوت وات دبي.

وبهذه المناسبة، قال ريتشارد ويليامز، نائب رئيس جامعة هيريوت وات:“لقد تشرفنا بزيارة صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث لحرمنا الجامعي في دبي، مشيراً إلى أن " هيريوت وات" تعتبر أول

جامعة بريطانية تفتتح حرمًا جامعيًا في دبي في عام 2005، ومنذ ذلك الحين، وضعت هدفاً واضحاً نصب عينيها منذ تأسيسها في بريطانيا قبل 200 عام

هو خدمة المجتمع من خلال جعل التعليم متاحًا وشاملاً ويركز على الصناعة لتمكين الطلاب والكادر الأكاديمي من إحداث تأثير إيجابي في العالم.



وأكد التزام الجامعة بأخذ زمام المبادرة عالمياً في مجال الاستدامة، ومع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، تعتزم الجامعة استعراض بعض خبراتها

العميقة في مجالات تشمل إزالة الكربون الصناعي، وانتقال الطاقة، والخدمات اللوجستية المستدامة.

وأضاف أن الجامعات

تعلب دوراً حيوياً في تطوير المعرفة والحلول المتعلقة بتغير المناخ، ونحن فخورون باستضافة "مركز المناخ" هنا في جامعة هيريوت وات دبي، للمساعدة في تحويل المحادثات إلى أفعال.

واستمع

الملك تشارلز الثالث أيضًا إلى نتائج مائدة مستديرة حول العمل المناخي من خلال الشراكة، والتقى بالقادة الأكاديميين وطلاب جامعات الكومنولث. تعد مشاركة الشباب موضوعًا رئيسيًا لمركز المناخ، ويشارك العديد من الطلاب كمتطوعين، ويساعدون بشكل فعال العارضين في مجال التكنولوجيا النظيفة.



زيارة "مركز المناخ"

كما قام الملك، برفقة وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون، بزيارة "مركز المناخ" بجامعة هيريوت وات والتقى بالعديد من الشركات البريطانية التي تعرض حلولًا المبتكرة للحد من أزمة المناخ فى معرض التكنولوجيا النظيفة بجامعة هيريوت وات.

وأوضح نائب رئيس الجامعة بروفيسور تادج أودونوفان

أنه تم إنشاء "مركز المناخ" في حرم الجامعة فى دبي بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجسد طموح جامعة هيريوت وات في أخذ زمام المبادرة بشكل مميز وفعال في تحديد الطريق إلى الاستدامة العالمية. تستخدم الجامعة قدرتها على عقد الاجتماعات بالتعاون مع شركاء الحدث لاستضافة جدول من الأحداث اليومية التي ستعكس وتغطى موضوعات COP28.

وأضاف أن بناء مجتمعات مزدهرة، من خلال تأثيرنا الإيجابي كجامعة، هو أحد قيمنا الأساسية في جامعة هيريوت وات ،ويجسد مركز المناخ الخاص بنا ذلك في دوره كمساحة تفاعلية للتعاون والابتكار والاكتشاف. نحن ندرك أن مؤسسات التعليم العالي لها دور في المجتمع يتجاوز مجرد المناهج الدراسية التي تدرسها، ونتطلع بشدة إلى جمع الناس معًا لمناقشة أزمة المناخ، وإيجاد حلول حقيقية ودفع العمل الإيجابي من أجل مستقبل أكثر استدامة."

وأشار إلى أن المركز يستعرض

أول مجمع حراري شمسي يتم تجميعه ذاتيًا ومعبأ بشكل مسطح في العالم من شركة SolarisKit التى نشأت فى جامعة هيريوت وات. ويقلل النظام من انبعاثات الكربون عن طريق تحويل الطاقة الشمسية إلى مياه ساخنة بأسعار معقولة. وتشمل المعروضات الأخرى Smartrawl، وهو جهاز آلي للفرز تحت الماء يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة سفن الصيد على تجنب إهدار الأسماك المرتجعة والصيد العرضي.

كما يضم معرض الأبحاث المنفصل في مركز المناخ مخرجات مختارة من معاهد البحوث العالمية (GRIs) التابعة لجامعة هيريوت وات دبى وتأثيرها. تعد GRIs مراكز للتميز والتعاون، تم إنشاؤها لمواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من انتشارنا العالمي وتعاوننا الدولي الكبير وتواصلنا المستمر مع قطاع الأعمال والصناعة، هذا إلى جانب استعراض المهارات المستقبلية والمبادرات التي تقودها جامعة هيريوت وات لتشكيل خريجي المستقبل. وتشمل هذه البرامج برنامجًا تدريبيًا لمحو الأمية الكربونية لتمكين المشاركين من اتخاذ قرارات أكثر استدامة، وبرنامج التمكين، الذي يعلم القيادة الموجهة نحو الهدف.