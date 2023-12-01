رد رسمي من الزمالك حول رحيل زيزو إلى الشباب السعودي

(MENAFN
- Al-Bayan)
رد مسؤولو نادي الزمالك المصري، على الأنباء التي ترددت بشأن وجود عرض جديد من نادي الشباب السعودي لضم أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق الأبيض، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك لـ "البيان"، فإن النادي لم يصله أي عروض جديدة من الشباب لضم زيزو، مشدداً على أن الزمالك لا ينظر إلا للعروض الرسمية التي تصل إليه فقط.
وأضاف المصدر قائلاً، أن زيز من العناصر الأساسية والزمالك يسعى للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة داخل صفوف الفريق الأبيض، مشدداً على أن تعاقد اللاعب ما زال مستمراً مع الزمالك حتى عام 2025.
وعلم "البيان"، أن هناك حالة استياء داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب تصريحات والد زيزو، التي يتحدث خلالها عن وصول عروض لنجله من أجل الرحيل عن الفريق الأبيض.
وكان والد زيزو صرح في وسائل الإعلام، قائلاً إن الشباب السعودي قدم عرضاً شفهياً لضم نجله خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعدما حاول مسؤولو النادي السعودي شراء زيزو في الصيف الماضي، لكن الزمالك حينها تمسك باستمراره خاصة إنه يعتبر نجم الفريق الأول.
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