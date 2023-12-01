رد رسمي من الزمالك حول رحيل زيزو إلى الشباب السعودي

رد مسؤولو نادي الزمالك المصري، على الأنباء التي ترددت بشأن وجود عرض جديد من نادي الشباب السعودي لضم أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق الأبيض، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك لـ "البيان"، فإن النادي لم يصله أي عروض جديدة من الشباب لضم زيزو، مشدداً على أن الزمالك لا ينظر إلا للعروض الرسمية التي تصل إليه فقط.

وأضاف المصدر قائلاً، أن زيز من العناصر الأساسية والزمالك يسعى للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة داخل صفوف الفريق الأبيض، مشدداً على أن تعاقد اللاعب ما زال مستمراً مع الزمالك حتى عام 2025.

وعلم "البيان"، أن هناك حالة استياء داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب تصريحات والد زيزو، التي يتحدث خلالها عن وصول عروض لنجله من أجل الرحيل عن الفريق الأبيض.

وكان والد زيزو صرح في وسائل الإعلام، قائلاً إن الشباب السعودي قدم عرضاً شفهياً لضم نجله خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعدما حاول مسؤولو النادي السعودي شراء زيزو في الصيف الماضي، لكن الزمالك حينها تمسك باستمراره خاصة إنه يعتبر نجم الفريق الأول.

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