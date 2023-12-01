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مجرد حملة تجريبية.. باريس يثير حالة من الجدل بسبب بيان غامض

12/1/2023 2:36:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أثار نادي باريس سان جيرمان، ضجة بعد إصدار بيان غامض، خلال الساعات الماضية، بشأن مباراة السوبر الفرنسي بين البي إس جي وتولوز، المقرر إقامتها 3 يناير المقبل، بعدما تأجلت من 5 أغسطس الماضي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي باريس: "لا تفوت فرصة حضور مباراة السوبر في حديقة الأمراء"، لكن إدارة البي إس جي نفت عبر شبكة "كانال سبورتر"، إقامة المباراة داخل معقل الفريق.

وأوضحت أن هذه الرسالة كانت مجرد حملة تجريبية من إدارة التذاكر داخل النادي، ولا يوجد قرار رسمي بشأن المباراة.

من جانبها، أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن رابطة الأندية الفرنسية تنوي بالفعل إقامة المباراة في حديقة الأمراء، وبصدد اعتماد القرار بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الصحيفة، أن باريس لن يكون النادي المضيف، بل ستتولى الرابطة الفرنسية مهمة تنظيم المباراة، وتوزيع الحقوق بالتساوي على الفريقين.

وكانت مباراة السوبر الفرنسي تم تأجيلها بعد انسحاب الشركة المنظمة في تايلاند من تنظيم اللقاء.

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