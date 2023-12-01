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هدف واحد يفصل صلاح عن إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول

12/1/2023 2:36:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول، للفوز على لاسك لينز النمساوي، برباعية نظيفة، أمس الخميس، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، وهي المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 51 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء.

وبحسب شبكة "بي بي سي"، فإن صلاح يفصله عن مئويته التهديفية الثانية بقميص ليفربول هدف واحد فقط، بعدما وصل بالأمس إلى الهدف رقم 199 مع الريدز في كل البطولات.

وحال وصول صلاح إلى هدفه رقم 200 مع الليفر، سيكون هو خامس لاعب في تاريخ الريدز يصل إلى هذا الرقم، متفوقاً على العديد من الأساطير الذين لم يحققوا هذا الإنجاز، على رأسهم ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول.

من جانبها، أكدت شبكة "بليتشر ريبورت"، أن صلاح وصل إلى 20 هدفاً، خلال آخر 19 مباراة خاضها في ملعب أنفيلد مع ليفربول.

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