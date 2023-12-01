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بيع كراسة رسم الرسام الألماني كاسبر ديفيد فريدريش بـ 1.8 مليون يورو

12/1/2023 2:36:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تم بيع كراسة رسم، للرسام الرومانسي الألماني، كاسبر ديفيد فريدريش (1774-1840)، في دار "جريسيباخ" للمزاد العلني في برلين أمس الخميس، بإجمالي مبلغ، يزيد عن 8ر1 مليون يورو(96ر1 مليون دولار).

وكانت قيمة "كراسة رسم كارلسروه" قد قدرت سابقا بمبلغ 5ر1 مليون يورو.

وبلغ سعر المزاد 45ر1 مليون يورو، لكن السعر الإجمالي مع عمولة المشتري لدار المزاد، بلغ 819ر1 مليون يورو. ولم تكن هناك أي معلومات في بادئ الأمر عن ملاك جدد.

وكانت كراسة الرسم، تخص أسرة، تعيش في مدينة "كارلسروه" منذ أكثر من 200 عام. وطبقا للمزاد العلني، فإن هذه هي آخر نسخة مجلدة معروفة، من كراسة الرسم، من قبل الفنان، التي لا تزال ملكية خاصة .

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