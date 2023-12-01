مستمر داخل مصر.. بدء إجراءات نقل مقر الاتحاد الإفريقي

وقع الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مذكرة تفاهم مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، لتغيير مقر "كاف" داخل مصر.

وتضمنت مذكرة التفاهم نقل مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من مدينة السادس من أكتوبر إلى العاصمة الإدارية الجديدة، الموجودة بالعاصمة المصرية أيضاً.

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن رسمياً، أمس الخميس، تدشين رابطة الأندية الإفريقية، وفاز برئاستها هيرسي سعيد رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني، وحدد "كاف" أهداف تدشين رابطة الأندية على النحو التالي:

أولاً: حماية وتعزيز مصالح أندية كرة القدم الإفريقية من خلال التأكد أن لديها القدرة التجارية، والمنافسة عالمياً من أجل الربح.

ثانياً: التأكد من أن الحكام ومفوضي المباريات ومشغلي تقنية الفيديو، يتمتعون بالاحترام والمصداقية والاستقلالية والمستوى العالمي.

ثالثاً: بناء شراكات مع الرعاة والقطاع الخاص والحكومات، لبناء الملاعب التي تتوافق مع معايير والبنية التحتية والمرافق الأخرى لكرة القدم في كل اتحاد من الأعضاء في "كاف" و"فيفا".

رابعاً: تطوير المواهب الإفريقية، وأكاديميات الشباب والبنات، وتحسين جودة كرة القدم للأندية لتواكب المستوى العالمي.

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