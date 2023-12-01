مستمر داخل مصر.. بدء إجراءات نقل مقر الاتحاد الإفريقي

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقع الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مذكرة تفاهم مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، لتغيير مقر "كاف" داخل مصر.
وتضمنت مذكرة التفاهم نقل مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من مدينة السادس من أكتوبر إلى العاصمة الإدارية الجديدة، الموجودة بالعاصمة المصرية أيضاً.
وكان الاتحاد الإفريقي أعلن رسمياً، أمس الخميس، تدشين رابطة الأندية الإفريقية، وفاز برئاستها هيرسي سعيد رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني، وحدد "كاف" أهداف تدشين رابطة الأندية على النحو التالي:
أولاً: حماية وتعزيز مصالح أندية كرة القدم الإفريقية من خلال التأكد أن لديها القدرة التجارية، والمنافسة عالمياً من أجل الربح.
ثانياً: التأكد من أن الحكام ومفوضي المباريات ومشغلي تقنية الفيديو، يتمتعون بالاحترام والمصداقية والاستقلالية والمستوى العالمي.
ثالثاً: بناء شراكات مع الرعاة والقطاع الخاص والحكومات، لبناء الملاعب التي تتوافق مع معايير والبنية التحتية والمرافق الأخرى لكرة القدم في كل اتحاد من الأعضاء في "كاف" و"فيفا".
رابعاً: تطوير المواهب الإفريقية، وأكاديميات الشباب والبنات، وتحسين جودة كرة القدم للأندية لتواكب المستوى العالمي.
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