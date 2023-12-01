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وزيرة السياحة: المرأة البحرينية حققت العديد من النجاحات البارزة التي رفعت بها اسم المملكة عاليا

12/1/2023 2:29:30 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، أن المرأة البحرينية حققت العديد من النجاحات البارزة التي رفعت بها اسم مملكة البحرين عاليًا في مختلف المحافل، وذلك بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

وأشادت وزيرة السياحة بجهود وخطط ومشاريع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، في دعم تقدّم المرأة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بما يرفع من مساهماتها النوعية في المسيرة التنموية الشاملة.

ونوّهت الصيرفي بأهمية يوم المرأة البحرينية الذي تحتفل به مملكة البحرين تكريمًا واحتفاءً بما تحققه المرأة من إنجازات وتقدم ونماء وتميز في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والإعلامية كشريك فاعل في نهضة وتقدم وازدهار المجتمع البحريني.

وأشارت إلى دور المرأة البحرينية في تقدم وتطور وإنعاش صناعة السياحة في مملكة البحرين، وتحقيق الإنجازات التي تسهم في تنمية وريادة القطاع السياحي ودعم أهداف الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026، معربةً عن بالغ الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة البحرينية في مجال السياحة والسفر من ريادة نسائية، تعكس جدارة الكفاءات البحرينية النسائية في النهوض بالمسؤوليات الوطنية الكبرى إثراءً لمسيرة الازدهار الوطني.

وفي هذا السياق، لفتت الصيرفي إلى أن نسبة المرأة في وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض تصل إلى 50%، مثمنةً الإسهامات القيّمة التي قدمتها ومازالت تقدمها في سبيل تعزيز استدامة ونمو وتنافسية القطاع السياحي البحريني، منوهةً بدور مملكة البحرين في إتاحة الفرص النوعية أمام المرأة في القطاع السياحي بمنشآته المختلفة، وتكثيف التدابير والسياسات والحوافز المشجعة التي تمكن المرأة من إطلاق مشاريعها وتولي مناصب مرموقة في القطاع.

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