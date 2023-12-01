وزيرة السياحة: المرأة البحرينية حققت العديد من النجاحات البارزة التي رفعت بها اسم المملكة عاليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، أن المرأة البحرينية حققت العديد من النجاحات البارزة التي رفعت بها اسم مملكة البحرين عاليًا في مختلف المحافل، وذلك بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .
وأشادت وزيرة السياحة بجهود وخطط ومشاريع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، في دعم تقدّم المرأة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بما يرفع من مساهماتها النوعية في المسيرة التنموية الشاملة.
ونوّهت الصيرفي بأهمية يوم المرأة البحرينية الذي تحتفل به مملكة البحرين تكريمًا واحتفاءً بما تحققه المرأة من إنجازات وتقدم ونماء وتميز في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والإعلامية كشريك فاعل في نهضة وتقدم وازدهار المجتمع البحريني.
وأشارت إلى دور المرأة البحرينية في تقدم وتطور وإنعاش صناعة السياحة في مملكة البحرين، وتحقيق الإنجازات التي تسهم في تنمية وريادة القطاع السياحي ودعم أهداف الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026، معربةً عن بالغ الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة البحرينية في مجال السياحة والسفر من ريادة نسائية، تعكس جدارة الكفاءات البحرينية النسائية في النهوض بالمسؤوليات الوطنية الكبرى إثراءً لمسيرة الازدهار الوطني.
وفي هذا السياق، لفتت الصيرفي إلى أن نسبة المرأة في وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض تصل إلى 50%، مثمنةً الإسهامات القيّمة التي قدمتها ومازالت تقدمها في سبيل تعزيز استدامة ونمو وتنافسية القطاع السياحي البحريني، منوهةً بدور مملكة البحرين في إتاحة الفرص النوعية أمام المرأة في القطاع السياحي بمنشآته المختلفة، وتكثيف التدابير والسياسات والحوافز المشجعة التي تمكن المرأة من إطلاق مشاريعها وتولي مناصب مرموقة في القطاع.
MENAFN01122023000055011008ID1107520313
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.