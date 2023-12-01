-->

Saturday, 02 December 2023 02:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة التنمية المستدامة: دور رائد للمرأة البحرينية في بناء المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة

12/1/2023 2:29:28 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، أنّ يوم المرأة البحرينية يعد مناسبة وطنية هامة لتسليط الضوء على إنجازات المرأة النوعية ومسيرتها الحافلة في العطاء الوطني، والتي تحظى بكامل الدعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

ونوهت وزيرة التنمية المستدامة بالاهتمام اللامحدود الذي يوليه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، لتعزيز دعم المرأة البحرينية في مسيرة التنمية والبناء، وتقدمها في مختلف المجالات.

وشدّدت الخليف على التزام مملكة البحرين وإيمانها التام بالدور الفاعل للمرأة البحرينية في بناء ونهضة المجتمع وتقدمه، واهتمامها بتعزيز كافة إسهاماتها وجهودها كشريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية الشاملة، وذلك بما يدعم استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال وضع البرامج ورسم الخطط والاستراتيجيات، وتفعيل التشريعات الداعمة لاستقرار الأسرة وتحقيق التوازن بين الجنسين، منوهةً بارتباط مؤشرات الخطط والمبادرات المطروحة من قبل المجلس الأعلى للمرأة بمؤشرات أجندة التنمية المستدامة.

وأعربت الوزيرة عن بالغ فخرها واعتزازها بما تقدمه المرأة البحرينية من دور عظيم في إطار أسرتها، وفي تحصيلها للعلم، وفي بيئة عملها المختلفة وريادتها للأعمال، والذي استطاعت من خلاله أن تثبت كفاءتها وقدرتها ومسؤوليتها في تحقيق المكاسب الرامية إلى تنمية المجتمع في كافة المجالات.

MENAFN01122023000055011008ID1107520312

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث