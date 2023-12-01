خلافات نادرة بين أمريكا وإسرائيل ومساران لاستئناف العملية العسكرية في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تتزايد المؤشرات على نية الجيش الإسرائيلي توسيع العملية البرية لمناطق جنوب قطاع غزة حال استئناف الحرب، وهي المناطق التي كان الجيش قد أعلنها "مناطق إنسانية آمنة"، وطالب الفلسطينيين من شمال غزة للنزوح إليها.

وأثارت هذه التوجهات خلافات نادرة بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، بحسب ما أشارت مصادر إسرائيلية، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لتجنب المزيد من الضغط العربي والدولي المطالب بوقف الحرب.

خلاف نادر

وبحسب ما نقل موقع "والا" عن مصادر إسرائيلية فإن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي زار تل أبيب، سأل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والوزراء حول مدة العملية العسكرية في غزة".

وأضاف "رد رئيس الأركان هاليفي بأن إسرائيل ستحتاج بضعة أسابيع أخرى، وأوضح بلينكن أنه إذا استمرت العملية بنطاقها وكثافتها الحاليين، فإن الضغط الدولي على إسرائيل والولايات المتحدة سيزداد بشكل كبير".

نتنياهو وبلينكن



ونقل الموقع عن هاليفي قوله إن "عملية الجيش الإسرائيلي في غزة بما في ذلك جنوب القطاع، من المتوقع أن تستمر بضعة أسابيع أخرى".

وأوضح أن "في واشنطن هناك قلق عميق بشأن استئناف نشاط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بعد انتهاء وقف إطلاق النار، وخاصة فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، حيث يتركز نحو مليوني فلسطيني".

وقال الموقع العبري إن "مصدراً مطلعاً على مضمون اللقاء استخدم عبارة (تبادل صادق لوجهات النظر) لوصف الخلافات التي برزت في اللقاء بشأن استمرار عملية الجيش الإسرائيلي في غزة".