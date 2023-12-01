الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الإثنين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى ان الجو يكون يوم غد السبت، صافيا بوجه عام ولايطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأحد المقبل صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاثنين، فيكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى

شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.