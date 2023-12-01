الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الإثنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وأشارت إلى ان الجو يكون يوم غد السبت، صافيا بوجه عام ولايطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأحد المقبل صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما الاثنين، فيكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى
شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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