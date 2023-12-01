انطلاق تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة 2024

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، انطلاق تصويت المواطنين في الخارج في الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وكتب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عبر شبكة "إكس" أن السفارة المصرية في ويلنغتون بنيوزيلندا أصبحت أول لجنة في الخارج تبدأ في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

بدورها، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، صباح اليوم الجمعة بانطلاق تصويت المصريين في عدد من البلدان، منها بنغلاديش وسريلانكا والهند وباكستان وكازاخستان وأوزبكستان وأفغانستان.

ويجري تصويت المصريين في الخارج على مدار 3 أيام، تنتهي الأحد، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطى رمز الشمس، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، وحازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، كما أشار إلى أن الخارجية المصرية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات.

وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".



