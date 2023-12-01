-->

Saturday, 02 December 2023 02:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة 2024

12/1/2023 2:19:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، انطلاق تصويت المواطنين في الخارج في الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وكتب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عبر شبكة "إكس" أن السفارة المصرية في ويلنغتون بنيوزيلندا أصبحت أول لجنة في الخارج تبدأ في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

بدورها، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، صباح اليوم الجمعة بانطلاق تصويت المصريين في عدد من البلدان، منها بنغلاديش وسريلانكا والهند وباكستان وكازاخستان وأوزبكستان وأفغانستان.

ويجري تصويت المصريين في الخارج على مدار 3 أيام، تنتهي الأحد، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطى رمز الشمس، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، وحازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، كما أشار إلى أن الخارجية المصرية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات.

وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".


MENAFN01122023000205011050ID1107520290

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث