مصادر إسرائيلية: الاتصالات حول هدنة مستمرة رغم استئناف الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت مصادر إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إنه جرى خرق وقف إطلاق النار بعد عدم توصل إسرائيل وحركة حماس إلى تفاهمات حول قائمة متفق عليها لمحتجزات إسرائيليات في غزة.

وبحسب المصادر نفسها، فإنه تم الاتفاق أمس على الإفراج عن عشر نساء أخريات، مساء اليوم، وتسليم قائمة بأسمائهم هدفه التأكد من تنفيذ هذه الخطة. وأضافوا أن الاتصالات حول استئناف التفاهمات متواصلة بالرغم من استئناف إطلاق النار وبيان مكتب نتنياهو، لكن مصادر دبلوماسية قالت إن احتمالات التوصل إلى اتفاق هدنة جديد ضئيلة.





