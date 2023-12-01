مصادر إسرائيلية: الاتصالات حول هدنة مستمرة رغم استئناف الحرب على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- قالت مصادر إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إنه جرى خرق وقف إطلاق النار بعد عدم توصل إسرائيل وحركة حماس إلى تفاهمات حول قائمة متفق عليها لمحتجزات إسرائيليات في غزة.
وبحسب المصادر نفسها، فإنه تم الاتفاق أمس على الإفراج عن عشر نساء أخريات، مساء اليوم، وتسليم قائمة بأسمائهم هدفه التأكد من تنفيذ هذه الخطة. وأضافوا أن الاتصالات حول استئناف التفاهمات متواصلة بالرغم من استئناف إطلاق النار وبيان مكتب نتنياهو، لكن مصادر دبلوماسية قالت إن احتمالات التوصل إلى اتفاق هدنة جديد ضئيلة.
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