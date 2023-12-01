شهداء ومصابون بقصف الاحتلال في أول ساعة عقب انتهاء الهدنة

شهداء ومصابون بقصف الاحتلال في أول ساعة عقب انتهاء الهدنة
التاريخ
12/1/2023 2:19:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة أنه استشهد فلسطينيين وأصيب عدد منهم في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
كما ارتقى عددا من الشهداء وإصيب فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في قطاع غزة.
كما استشهد 4 إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط رفح جنوبي قطاع غزة.
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