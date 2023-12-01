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شهداء ومصابون بقصف الاحتلال في أول ساعة عقب انتهاء الهدنة

12/1/2023 2:19:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة أنه استشهد فلسطينيين وأصيب عدد منهم في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.


كما ارتقى عددا من الشهداء وإصيب فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في قطاع غزة.


كما استشهد 4 إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط رفح جنوبي قطاع غزة.


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