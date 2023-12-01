اشتباكات عنيفة بمحور تل الهوى جنوب غربي غزة
التاريخ
12/1/2023 2:19:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-أفاد مراسل الجزيرة بأن اشتباكات مسلحة عنيفة، تدور في محور منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.
وأشار المراسل إلى أنه تمّ إطلاق دفعة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية.
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