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اشتباكات عنيفة بمحور تل الهوى جنوب غربي غزة

12/1/2023 2:19:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-أفاد مراسل الجزيرة بأن اشتباكات مسلحة عنيفة، تدور في محور منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.
وأشار المراسل إلى أنه تمّ إطلاق دفعة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية.




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