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الاحتلال يقتحم تقوع جنوب شرق بيت لحم

12/1/2023 2:18:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين وفتشتها في حارتي العمور والصباح بالبلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في البلدة مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات .




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