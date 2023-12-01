الاحتلال يقتحم تقوع جنوب شرق بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين وفتشتها في حارتي العمور والصباح بالبلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في البلدة مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات .
MENAFN01122023000208011052ID1107520286
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.