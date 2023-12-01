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الطقس بارد ودرجة الحرارة الصغرى 17

12/1/2023 2:15:37 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله بارداً نسبياً ولكنه معتدل خلال النهار.


- الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً.
- ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.
- درجة الحرارة: العظمى ْ24م والصغرى 17م.
- الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 25%

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