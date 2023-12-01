الطقس بارد ودرجة الحرارة الصغرى 17

- الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً. - ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. - درجة الحرارة: العظمى ْ24م والصغرى 17م. - الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 25%

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