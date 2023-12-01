الطقس بارد ودرجة الحرارة الصغرى 17

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله بارداً نسبياً ولكنه معتدل خلال النهار.
- الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً.
- ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.
- درجة الحرارة: العظمى ْ24م والصغرى 17م.
- الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 25%
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