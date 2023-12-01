إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من غزة

إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من غزة
التاريخ
12/1/2023 1:12:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت وكالة رويترز عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله صباح الجمعة إن نظام دفاعه الجوي اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة، قبيل انتهاء الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
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