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إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من غزة

12/1/2023 1:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت وكالة رويترز عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله صباح الجمعة إن نظام دفاعه الجوي اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة، قبيل انتهاء الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).




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