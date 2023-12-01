غارات وقصف على أنحاء متفرقة من غزة

غارات وقصف على أنحاء متفرقة من غزة
التاريخ
12/1/2023 1:12:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على جنوب القطاع، بينما أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت شمال غرب القطاع، بينما استهدف مدفعي مناطق متفرقة في مدينة غزة.
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الطائرات الحربية تقصف جميع أنحاء قطاع غزة.
MENAFN01122023000208011052ID1107519121
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.