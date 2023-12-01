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غارات وقصف على أنحاء متفرقة من غزة

12/1/2023 1:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على جنوب القطاع، بينما أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت شمال غرب القطاع، بينما استهدف مدفعي مناطق متفرقة في مدينة غزة.
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الطائرات الحربية تقصف جميع أنحاء قطاع غزة.




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