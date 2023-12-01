الجيش الإسرائيلي: حماس خرقت الهدنة

الجيش الإسرائيلي: حماس خرقت الهدنة
التاريخ
12/1/2023 1:12:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خرقت اتفاق الهدنة وأطلقت صاروخا باتجاه إسرائيل.
MENAFN01122023000208011052ID1107519120
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