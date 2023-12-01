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طائرات الاحتلال تستهدف المحافظة الوسطى وخان يونس

12/1/2023 1:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرقي المحافظة الوسطى وخان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن اشتباكات تدور في أكثر من محور بمدينة غزة وشمالي القطاع.
من جهتها قالت وزارة الداخلية في غزة أن طائرات الاحتلال تستهدف بلدة عبسان شرقي خان يونس، أيضا.




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