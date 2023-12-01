طائرات الاحتلال تستهدف المحافظة الوسطى وخان يونس

طائرات الاحتلال تستهدف المحافظة الوسطى وخان يونس
التاريخ
12/1/2023 1:12:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرقي المحافظة الوسطى وخان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن اشتباكات تدور في أكثر من محور بمدينة غزة وشمالي القطاع.
من جهتها قالت وزارة الداخلية في غزة أن طائرات الاحتلال تستهدف بلدة عبسان شرقي خان يونس، أيضا.
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