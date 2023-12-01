مستعمرون يهاجمون منازل الفلسطينيين ويحرقون مركبات في نابلس
التاريخ
12/1/2023 1:12:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، فجر اليوم الجمعة، منازل المواطنين الفلسطينيين وأحرقوا عدداً من المركبات في قرية جالود، جنوب شرق نابلس.
وأفادت مصادر ، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت قرية جالود ورشقت منازل المواطنين بالحجارة واحرقت عدة مركبات، قبل أن يتصدى لهم الاهالي ويطردونهم من القرية.
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